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Amazon zieht Notbremse nach KI-Panne bei Prime Video

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Amazon hat den Film „Deadly Patient“ nach Kritik an einer mangelhaften deutschen KI-Synchronisation vorerst entfernt.

Der Film „Deadly Patient“ aus dem Jahr 2018 hat in Deutschland vor allem wegen seiner deutschen Synchronisation Aufmerksamkeit erhalten.

In sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram verbreiteten Nutzer zahlreiche Ausschnitte, die aufgrund emotionsloser Sprecher und unnatürlich wirkender Dialoge vielfach verspottet wurden. Auch Synchronsprecher Sven Plate machte auf die Tonspur aufmerksam.

Nach Angaben von Amazon wurde die Synchronisation nicht im Auftrag des Unternehmens erstellt. Der Film soll über das Programm Prime Video Direct auf die Plattform gelangt sein, über das externe Anbieter eigene Inhalte veröffentlichen können. Weshalb die mangelhafte Synchronisation zunächst verfügbar war, blieb zunächst offen.

Amazon reagiert auf Kritik an KI-Synchronisation

Laut Unternehmensangaben entsprach die deutsche Tonspur nicht den Qualitätsstandards von Prime Video. Amazon nahm den Film deshalb am Montag vorerst aus dem Angebot. In sozialen Netzwerken sind zahlreiche Ausschnitte der Synchronisation weiterhin abrufbar.

Wichtige Punkte im Überblick:

  • Film wurde wegen der deutschen Tonspur kritisiert.
  • Amazon war nach eigenen Angaben nicht Auftraggeber der Synchronisation.
  • Der Titel wurde vorerst von Prime Video entfernt.

Ich halte die schnelle Reaktion von Amazon für nachvollziehbar. Gleichzeitig zeigt der Fall aus meiner Sicht, dass die Qualitätskontrolle bei Inhalten externer Anbieter eine wichtige Rolle spielt, wenn KI für Synchronisationen eingesetzt wird.

In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, dass zuletzt bei Netflix der Einsatz von KI-Stimmen für Synchronisationen geplant war. Es gab große Kritik aus der Branche, als bekannt wurde, dass Synchronsprecher ihre Stimmen für das Training solcher KI-Stimmen hergeben sollen.

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4. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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