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Hyundai zeigt den Ioniq 3: Ein Elektroauto „für Europa“

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Der Hyundai Ioniq 3 wurde laut Hyundai speziell für Europa entwickelt, man hat ihn hier getestet, für unsere Vorlieben optimiert und man wird viele Versionen anbieten.

Zum Start zeigte Hyundai aber nur die N-Line des Ioniq 3, auch wenn ein Video von der normalen Version die Runde machte. Jetzt hat man neue Bilder nachgereicht, welche die Basis des Ioniq 3 zeigen, die sicher die meisten Kunden kaufen werden.

Für Hyundai ist das ein wichtiges Elektroauto, welches die Designsprache „Art of Steel“ neu interpretiert und auch erstmals Android Automotive einführt, da sollte also endlich mal passable Software in einem Ioniq von Hyundai zu finden sein.

Ich werde aber irgendwie nicht so ganz mit dem Hyundai Ioniq 3 warm, allgemein ist das Design der Ioniq-Reihe für mich sehr unterschiedlich. Der Ioniq 5 gefällt mir, der Ioniq 6 ist hässlich, der Ioniq 9 passabel und der Ioniq 3, ich weiß noch nicht.

Muss man mal in echt sehen und mit anderen Farben, so ein Babyblau wäre für mich sowieso absolut keine Option im Konfigurator. Mit N-Line und in Schwarz, wer weiß, eine zeitlose Schönheit wird dieses Ioniq-Modell aber vermutlich eher nicht.

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6. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Warpig 🎖
    sagt am

    Mir gefällt der, könnte mich vielleicht abhalten, mir den R5 zu leasen.

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