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WhatsApp testet grünen Online-Punkt

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WhatsApp (KI)

Die WhatsApp-Beta für iOS erhält einen grünen Punkt, der den Online-Status von Kontakten direkt in der Kontaktinfo anzeigt.

WhatsApp führt laut WABetaInfo in der iOS-Beta einen neuen grünen Punkt für Online-Kontakte ein. Die Funktion ist derzeit für einen Teil der Beta-Tester über TestFlight verfügbar und soll in den kommenden Wochen schrittweise auf weitere Nutzer ausgeweitet werden. Eine Freigabe für die reguläre App wurde bislang nicht angekündigt.

Der grüne Punkt erscheint in der Kontaktinfo auf dem Profilbild eines Kontakts, solange dieser aktuell in WhatsApp aktiv ist. Verlässt der Kontakt die App, verschwindet die Anzeige wieder. Damit ersetzt der Indikator an dieser Stelle die bisherige Textanzeige zum Online-Status. Einen ähnlichen Indikator kennt man bereits von anderen Meta-Diensten wie Facebook oder Threads.

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Laut WABetaInfo wird die Funktion zunächst ausschließlich in der Kontaktinfo angezeigt. Weder in der Chatliste noch direkt im Gesprächsverlauf ist der grüne Punkt derzeit sichtbar. Das Verhalten entspricht der bereits eingeführten Android-Beta, die dieselbe Anzeige nutzt.

Wichtige Merkmale:

  • Anzeige nur in der Kontaktinfo
  • Aktualisierung in Echtzeit
  • Berücksichtigung der Privatsphäre-Einstellungen
  • Schrittweise Verteilung an Beta-Tester

Nach Angaben von WABetaInfo erscheint der grüne Punkt nur bei Kontakten, die ihren Online-Status freigegeben haben. Zudem soll die Funktion eine Grundlage für einen künftig geplanten Kontakte-Bereich bilden, in dem aktive oder zuletzt aktive Kontakte leichter gefunden werden können.

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