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Xiaomi: Elektroautos liegen plötzlich hinter den Erwartungen

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Xiaomi beeindruckte die komplette Automobilbranche mit einem extrem starken Start und Wachstum, letztes Jahr kam man bereits auf über 400.000 Einheiten. Man will aber in die Top 3 der Welt, daher hat Xiaomi auch besonders große Ziele.

Für 2026 war ein Wachstum von über 30 Prozent vorgesehen, mindestens 550.000 Elektroautos wollte Xiaomi in diesem Jahr knacken, da man mit dem YU7 einen SUV nachreichte (die in der Regel deutlich beliebter als Limousinen bei Kunden sind).

Xiaomi wächst bisher nicht wie erwartet

Das Wachstum ist auch da, man liegt bei über 13 Prozent, aber eben noch weit hinter den Erwartungen. Und wie man hört, geht Xiaomi jetzt noch aggressiver vor und startet zur Mitte des Jahres neue Aktionen, um die Zahlen weiter zu pushen.

Das Management geht mittlerweile davon aus, dass man pro Auto weniger Geld einnimmt, als letztes Jahr, man setzt also, wie bei den Smartphones am Anfang, auf extremes Wachstum. Erst Marktanteile erschließen, später das Geld verdienen.

Doch der Automobilmarkt in China ist in einer Krise und wenn sich die Lage nicht bessert und man das Wachstum mit den Vorkehrungen steigert, dann würde es mich nicht wundern, wenn Xiaomi am Ende früher zu uns nach Europa kommt.

Xiaomi will 2027 in Deutschland starten

Bisher ist ein Markteintritt im zweiten Halbjahr 2027 in Deutschland vorgesehen (wir machen den Anfang), aber das nur, weil Xiaomi bisher kaum die Nachfrage in China bedienen konnte. Sollte diese fallen, startet man vielleicht früher bei uns.

Ich bin jedenfalls gespannt, ob die Smartphone-Strategie von Xiaomi bei den Autos erneut aufgeht, den bei Smartphones ist man seit Jahren in den Top 3 vertreten. Bei Autos, vor allem im gehobenen Segment in Europa, ist das aber nicht so leicht.

Im Optimalfall geht Xiaomi hier aber, im Gegensatz zu manch anderen Marken aus China aktuell, etwas aggressiver bei den Preisen vor. Der YU7 ist ein solides Auto, aber Xiaomi ein Neuling, man wird das Tesla Model Y schon unterbieten müssen.

Aiways zeigt, warum billige China-Autos am Ende richtig teuer werden können

Der Fall Aiways zeigt schonungslos, wie schnell Käufer vom Kunden zum Bittsteller werden können. Wer ein Auto kauft, kauft eben…

6. Juli 2026 | Jetzt lesen →

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