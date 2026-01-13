Amazon „zwingt“ Prime-Nutzern jetzt Alexa+ auf

Am Anfang hielt sich Amazon mit Alexa+ noch sehr zurück und es war schwierig, in die Testphase für die neue Version zu kommen. Mittlerweile hat sich das geändert und die neue Version wird global, u.a. auch hier in Deutschland, aktiv getestet.

Amazon aktiviert Alexa+ für Prime-Nutzer

Amazon wird auch immer selbstbewusste bei Alexa+, denn Prime-Nutzer berichten auf Reddit und in anderen Foren, dass sie automatisch und ohne eigenes Handeln auf Alexa+ aktualisiert wurden. Es gibt aber laut Amazon (noch) einen Ausweg.

Mit einem Sprachbefehl („Alexa, beende Alexa+“) kann man die neue Version von Alexa deaktivieren. Das könnte für einige sinnvoll sein, denn es gibt Berichte, dass Alexa+ bei einigen Basisfunktionen noch nicht mit der alten Alexa mithalten kann.

Die Ankündigung von Amazon Alexa+ ist jetzt bald ein Jahr her und es war seit dem ein sehr gemischtes Jahr für die neue Version. Sie ist noch nicht fertig, es gab viel Kritik und der Rollout ist bescheiden. Mal schauen, ob das 2026 alles besser wird.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft direkt 30 Tage getestet werden.

