Amazon Alexa+ in Deutschland: Es geht los!

Nun, nach den Meldungen der letzten Tage habe ich ehrlich gesagt erst Anfang 2026 mit Alexa+ in Deutschland gerechnet, aber es geht los. Noch als Beta, sprich als Testphase, aber Amazon lädt die ersten Nutzer ab sofort zu Alexa+ ein.

Angekündigt wurde die bessere Version von Alexa schon Anfang des Jahres und die neue Hardware ist bereit dafür, aber selbst in den USA, wo man Alexa+ seit ein paar Monaten nutzen kann, befindet sich der Sprachassistent noch in der Beta.

Details für den deutschen Markt gibt es noch keine, Amazon selbst hat sich auch bisher nicht dazu geäußert. Alexa+ kostet 20 Dollar im Monat, dürfte bei uns also 20 Euro pro Monat kosten. Wobei das sicher niemand zahlt, denn es geht am Ende um mehr Prime-Nutzer, im Abo von Amazon ist Alexa+ nämlich kostenlos dabei.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.