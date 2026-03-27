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Android 17 ist fast fertig: Google gibt neues Update frei

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Google News
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Google hat die dritte Beta von Android 17 für Pixel-Nutzer veröffentlicht und legt den Fokus im hauseigenen Blog weiterhin voll auf die Entwickler. Es gibt viele kleine Änderungen unter der Haube, aber die Entwicklung ist jetzt so weit abgeschlossen.

Die „API-Schnittstellen sind final“, so Google, man bittet Entwickler also, dass sie ihre Apps jetzt final anpassen und für Android 17 fit machen. Eine neue Grafik für die Zeitlinie zeigt außerdem, dass die neue Android-Version jetzt bald kommt.

Google nennt weiterhin kein Datum und auch keinen Monat, aber Android 17 soll jetzt „stabil“ laufen und es wird sich nicht mehr viel tun. Jetzt geht es nur noch um den Feinschliff und Google schaut, dass keine großen Fehler in Android 17 sind.

Eine weitere Beta ist vermutlich nicht mehr vorgesehen, eine ältere Timeline sprach davon, dass im März die letzte Beta kommt. Sofern es natürlich keine Fehler mehr gibt. Im April würde ich nicht damit rechnen, Mai oder Juni klingen aber realistisch.

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  1. Peter ☀️
    sagt am

    Ich denke es wird zur Google I/O kommen im Mai und versteckte Features werden erst dann vorgestellt.

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