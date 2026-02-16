Google macht Druck: Android 17 kommt schneller

Google änderte schon 2025 die Strategie mit Android 16 und brachte das Update im Juni auf den Markt – jedenfalls für die eigenen Pixel-Modelle. Die Stabilität war sogar schon im April angedacht. Bei Android 17 geht Google noch „schneller“ vor.

Eine Preview-Phase gibt es dieses Mal nicht und man startet direkt mit der Beta, die ab sofort verfügbar ist. Eine stabile Version von Android 17 soll zügig kommen, so Google, schon im März möchte man die Entwicklung abgeschlossen haben.

Es wird also nur eine weitere Beta bei Android 17 geben und dann kommt schon die stabile Version des Updates, gut möglich, dass das Update also schon im Mai 2026 verteilt wird. Sehen wir es womöglich sogar direkt zur Google I/O in diesem Jahr?

Google passt seine Strategie für Android also weiter an, das war 2025 nur ein erster Schritt (es ist unklar, ob sich der Plan mit Android 18 wieder ändert). Das mit den vier größeren Updates pro Jahr bleibt jetzt aber so, das ist der Plan für Android 17:

Pixel-Nutzer werden 2026 also haufenweise Updates bekommen, da sind auch wie immer viele Pixel Drops dabei. Für „normale“ Android-Nutzer wird sich gar nicht so viel ändern, das tat es jedenfalls bei Android 16 nicht, es gibt ein Update pro Jahr.

Das macht das Pixel-Lineup natürlich auch immer attraktiver, da es bei anderen Herstellern gerne mal ein Jahr oder mehr dauert, bis bestimmte Funktionen von Google kommen. Weitere Details zu Android 17 gibt es im Blogeintrag von Google.