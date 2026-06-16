Es geht bald los: Sonos äußert sich zur „neuen App“

Sonos stürzte durch eine komplett überarbeitete App in die bisher größte Krise des Unternehmens und keine Sorge, diesen Fehler will man nicht erneut wiederholen.

Doch es kommt eine „neue App“, die aber nicht grundsätzlich eine komplett neue App ist, es geht hier in erster Linie um den Aufbau der App. Also das Design, die Navigation, das allgemeine Gefühl, hier hat sich Sonos sehr viel Feedback geholt.

Neue Sonos-App startet in der Beta

Angekündigt wurde dieser Schritt schon Anfang des Jahres, dann wurde es ruhig, aber noch diese Woche geht es laut Tom Conrad, dem Chef von Sonos, los. Wenn auch zunächst in der Beta, denn man möchte die neue Sonos-App in Ruhe testen.

Es gibt „zahlreiche kleine Optimierungen“ in der Sonos-App, so Conrad, wie eine neue iPad-Ansicht, neue Gesten und mehr. Das hier sind aber drei Highlights:

Vertraute Navigation über Registerkarten: Drei Registerkarten („Startseite“, „System“, „Suche“) ersetzen die versteckten Gesten und Inhaltskarten. Nativ auf iOS und Android.

Drei Registerkarten („Startseite“, „System“, „Suche“) ersetzen die versteckten Gesten und Inhaltskarten. Nativ auf iOS und Android. Eine völlig neue Lautstärkeregelung: Ein Kernmechanismus, der sich leichter bedienen und feinabstimmen lässt, Schaltflächen zum Herauf- und herabstufen, falls dir das lieber ist, sowie eine neue Möglichkeit, die Lautstärke über mehrere Räume hinweg zu synchronisieren.

Ein Kernmechanismus, der sich leichter bedienen und feinabstimmen lässt, Schaltflächen zum Herauf- und herabstufen, falls dir das lieber ist, sowie eine neue Möglichkeit, die Lautstärke über mehrere Räume hinweg zu synchronisieren. Sortierung und Ausrichtung der Player: Mehr Kontrolle darüber, wie deine Player aufgelistet und angezeigt werden.

Also, diese Woche geht es in der Beta los, man muss aber einen Schalter umlegen, wenn man die neue Ansicht möchte. Für die Beta kann man sich bei Interesse hier anmelden. Weitere Details, finale Funktionen, Bilder und mehr sollen bald folgen.

Ich bin gespannt, die Navigation der App darf gerne besser werden, aber das ist dann sicher auch die Grundlage für neue Produkte, die kommen. Es war, mit einer Ausnahme, ruhiger im ersten Halbjahr bei Sonos, das soll ich aber jetzt ändern.

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