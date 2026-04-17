Android 17: Das Update ist fertig und bringt eine Überraschung mit

Google veröffentlichte diese Woche die vierte Beta von Android 17, die, sofern es keine weiteren Probleme beim Update gibt, die letzte Beta laut der ersten Timeline sein wird. Im nächsten Schritt dürften wir dann also die finale Version sehen.

Bei Google spricht man jedenfalls auch von einem „kritischen Meilenstein“ und dem letzten Schritt für Android 17, die Entwickler sind jetzt aufgefordert, dass sie ihre Apps final für die neue Version testen und im Google Play Store veröffentlichen.

Google kommuniziert übrigens immer noch direkt mit den Entwicklern und weniger mit den Nutzern, wir müssen die Neuerungen und Änderungen also immer noch selbst suchen. Ich gehe aber davon aus, dass uns Google die finalen Details zu Android 17 auf dem Event nächsten Monat nennen wird. Eine Sache ist aber zurück.

Vor ein paar Jahren beendete Google die Easter Eggs bei Android und diese sind jetzt überraschend mit Android 17 zurück, das hier wurde im Update implementiert: