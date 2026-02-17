Dienste

Anti-Adblocker-Maßnahme? YouTube blendet plötzlich Kommentare aus

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare

Die Videoplattform YouTube sieht sich Berichten über fehlende Kommentare und Videobeschreibungen gegenüber. Es könnte sich um eine weitere Anti-Adblocker-Maßnahme handeln.

Mehrere Nutzer berichten beispielsweise in Foren wie Reddit, dass unter nahezu allen angesehenen Videos die Kommentarfunktion deaktiviert sei und Beschreibungen fehlten. Das Phänomen trat laut Medienberichten in den vergangenen Tagen vermehrt auf. Unklar ist bislang, wodurch die Einschränkungen konkret ausgelöst werden.

YouTube und Adblocker: Möglicher Zusammenhang mit aktuellen Einschränkungen

Als gemeinsamer Nenner gilt laut Berichten die Nutzung von Werbeblockern. Seit Monaten geht YouTube verstärkt gegen entsprechende Erweiterungen vor. Beobachter sprechen von einem fortlaufenden technischen Wettlauf zwischen Plattform und Anbietern solcher Tools.

Diskutierte Ursachen

  • Gezielte Einschränkungen für Nutzer mit Werbeblocker
  • Fehlfunktionen durch Änderungen an Adblocker-Software
  • Nebenwirkungen technischer Anpassungen auf Plattformseite

Bereits zuvor kam es im Zuge von Änderungen bei Werbeblockern zu Problemen bei der Zählung von Videoaufrufen. Ob die aktuellen Ausfälle gezielt oder unbeabsichtigt sind, ist offen. Ich halte beide Szenarien für plausibel, da vergleichbare Effekte in der Vergangenheit sowohl durch Plattformmaßnahmen als auch durch externe Tools verursacht wurden.

4 Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. rot 🍀
    sagt am

    Kommentare ausblenden ist doch keine Strafe! Das mache ich freiwillig mit einem Plugin.

    Antworten
  2. Stefan K. 🔅
    sagt am

    Manchmal habe ich das Gefühl, dass YouTube bei den Maßnahmen gehörig übers Ziel hinausschießt. Ich habe Premium Family schon seit längerer Zeit und manchmal kann ich dasselbe in der YouTube-App beobachten (mit dem Account, auf dem YouTube premium läuft!) und auch die Hintergrundwiedergabe mit ausgeschaltetem Display geht phasenweise nicht.

    Empfinde ich als zahlender Kunde dann doch langsam nicht mehr feierlich. Da ich allerdings sonst keinerlei Werbung mehr zu Gesicht bekomme – spontane Ausflüge ohne Premium-Login bei EMpbedded Playern zeigen den Werbe-Wahnsinn immer mal wieder – bleibe ich bei YouTube Premium. Da wir als Familie aktuell auch den Wechsel von Spotify zu YouTube Music vollziehen, erst Recht.

    Antworten
  3. Cress 💎
    sagt am

    Und das Spiel geht weiter :D Am besten einfach nen AdBlocker direkt ins Netzwerk bringen, der die Werbung schon beim Traffic rausfiltert, habe aber gerade den Namen vergessen.

    Antworten
    1. Stefan K. 🔅
      sagt am zu Cress ⇡

      Pi-Hole?

      Antworten

