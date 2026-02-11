Audio

YouTube kopiert Spotifys erfolgreiches Playlist-Feature

Die Plattform YouTube hat ein neues AI-Playlist-Feature für Premium-Nutzer vorgestellt.

YouTube hat offiziell die Einführung eines neuen Playlist-Features angekündigt, das AI-Technologie nutzt, um Playlists auf Basis von Nutzeranfragen zu erstellen. Laut Angaben von YouTube können Premium-Abonnenten über die App auf Android und iOS eine neue Playlist starten, indem sie eine einfache Eingabeaufforderung verwenden.

Funktionsweise und Vergleich zu Spotify

Die neue Funktion erinnert stark an Spotifys Prompted Playlist, die bereits Ende des letzten Jahres veröffentlicht wurde. YouTube selbst gibt an, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, die generierten Playlists zu bearbeiten oder anzupassen. Laut ersten Berichten unterscheidet sich das Feature auf den ersten Blick wenig von der bestehenden Funktion YouTube Ask Music für Premium-Nutzer.

So nutzen YouTube-Music-User das neue Feature

Schritte zur Nutzung von YouTube AI Playlist:

  • Öffnen der YouTube Music App auf Android oder iOS
  • Auswahl von „Neu“ und anschließend „AI Playlist“
  • Eingabe der gewünschten Aufforderung zur Musikauswahl

Die Plattform plant offenbar, das Feature im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln. Derzeit ist unklar, welche spezifischen Unterschiede zwischen der neuen AI Playlist und bisherigen Funktionen bestehen und wie die Nutzererfahrung im Vergleich zu Spotify ausfallen wird. Da ich selbst ausschließlich YouTube Music nutze, habe ich leider auch keinen direkten Vergleich.

