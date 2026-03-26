App einfach weg: SwitchBot verschwindet aus Apples App Store in Deutschland

Die SwitchBot App ist derzeit im deutschen Apple App Store nicht mehr auffindbar und das sorgt für Fragen bei iOS-Nutzern.

Die iOS-App von SwitchBot ist aktuell aus dem App Store in Deutschland verschwunden. Nutzer können die Anwendung weder über die Suche finden noch direkt aufrufen. Gründe für die plötzliche Abwesenheit sind bislang nicht bekannt.

Bereits installierte Versionen der App funktionieren weiterhin wie gewohnt. Einschränkungen im laufenden Betrieb sind nach aktuellem Stand nicht zu beobachten. Lediglich die Verfügbarkeit für neue Downloads und Updates ist betroffen.

SwitchBot App nicht im App Store: Aktueller Stand und mögliche Gründe

Laut aktuellem Kenntnisstand könnte es sich um einen technischen Fehler oder ein temporäres Problem handeln. Eine Anfrage beim Unternehmen läuft, um die Hintergründe zu klären. Offizielle Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

Das ist aktuell bekannt:

App im deutschen App Store nicht auffindbar

Installierte Apps funktionieren weiterhin, Updates aber nicht

Keine offizielle Begründung vorhanden

Anfrage beim Unternehmen läuft

Ich gehe derzeit davon aus, dass es sich um ein kurzfristiges Problem handelt, das zeitnah behoben wird, werde aber ein Update liefern, sobald neue Informationen vorliegen.