Apple „bestätigt“ HomePod mit Display in iOS 26

Apple veröffentlichte diese Woche wie erwartet die vierte Beta von iOS 26 und wird im Laufe der Woche sicher noch die öffentliche Beta nachreichen. Und natürlich wird die neue Software von Apple wie immer ganz genau im Quellcode untersucht.

Der Nutzer „aaronp613“ ist dabei auf eine interessante Zeile in iOS 26 gestoßen, die es so bisher nicht in iOS 18 gibt. Apple spricht hier von einem HomePod, der Dinge nicht „anzeigen“ kann. Es gibt aber keinen HomePod, der etwas anzeigt.

Ihr HomePod kann Ihnen nicht das lokale Wetter und die Uhrzeit anzeigen oder auf Siri-Anfragen zu Ihrer Region reagieren.

Damit dürfte also der mutmaßliche HomePod mit Display gemeint sein, bei dem wir eigentlich mit einem neuen Namen gerechnet hätten, vielleicht bleibt aber auch das HomePod-Branding erhalten. Sehen wir womöglich bald einen HomePod Touch?

Wobei man sich hier noch eine ganze Weile gedulden muss, denn der Speaker ist vermutlich eher ein Thema für 2026. Apple arbeitet zwar seit einer Weile daran und die Hardware soll fertig sein, aber man wartet wohl noch das „bessere Siri“ ab.

