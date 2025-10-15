News

Apple bestätigt neue Produkte für diese Woche

Autor-Bild
Von
|
Apple Event September 2021 Header

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn Apple hat für diese Woche neue Produkte bestätigt und auch schon das erste davon gezeigt. Apple wird uns das neue MacBook Pro mit M5-Chip zeigen, das sieht man hier.

Greg Joswiak nutzt nicht nur zufällig das „Mmmmm“ (5x M), man erkennt auch ganz klar, dass es ein MacBook Pro ist. Ein neues MacBook Air mit M5 steht zwar auch im Raum, aber dieses Modell könnte auch erst 2026 aktualisiert werden.

Ich hätte gedacht, dass Apple die Neuheiten aufteilt, ein Produkt am Dienstag, eins am Mittwoch und eins am Donnerstag (MacBook Pro, iPad Pro, Vision Pro), aber es deutet sich an, dass wir die Neuheiten womöglich an einem Tag (heute?) sehen.

Apple Mac Mini M1 Header

Apple M5: So sieht die Mac-Roadmap für 2026 aus

Apple wird uns noch diese Woche die ersten Produkte mit M5-Chip zeigen und es gibt auch ein neues MacBook Pro…

13. Oktober 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Apple bestätigt neue Produkte für diese Woche
Weitere Neuigkeiten
Samsung Unpacked Logo Header
Eine „neue Ära“ kommt: Samsung bestätigt Event am 21. Oktober
in AR und VR
Apple Homepod Display
Kommt Anfang 2026: Das soll der erste Apple Home Hub kosten
in Smart Home
Neues Google Pixel überrascht im Härtetest
in Smartphones
Wi-Fi 8 kommt und erreicht „kritischen Meilenstein“
in News
Toyota bringt seinen Bestseller als Elektroauto
in Mobilität
Gwm Ora 07 Header
Great Wall Motor kündigt umfassende Europa-Expansion ab 2026 an
in Mobilität
Instagram passt Teen-Konten an PG-13-Standards an
in Social
Mercedes gibt Ausblick auf sein neues Flaggschiff
in Mobilität
Deutsche Bahn startet Buchung für neues Fahrplanjahr – 12 Prozent Rabatt möglich
in Mobilität
Lasst uns Apple TV in Apple TV auf dem Apple TV schauen
in Kommentar