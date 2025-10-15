Apple bestätigt neue Produkte für diese Woche

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn Apple hat für diese Woche neue Produkte bestätigt und auch schon das erste davon gezeigt. Apple wird uns das neue MacBook Pro mit M5-Chip zeigen, das sieht man hier.

Greg Joswiak nutzt nicht nur zufällig das „Mmmmm“ (5x M), man erkennt auch ganz klar, dass es ein MacBook Pro ist. Ein neues MacBook Air mit M5 steht zwar auch im Raum, aber dieses Modell könnte auch erst 2026 aktualisiert werden.

Ich hätte gedacht, dass Apple die Neuheiten aufteilt, ein Produkt am Dienstag, eins am Mittwoch und eins am Donnerstag (MacBook Pro, iPad Pro, Vision Pro), aber es deutet sich an, dass wir die Neuheiten womöglich an einem Tag (heute?) sehen.