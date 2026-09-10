Apple bestätigt Update auf iOS 27.1 für Oktober

Apple veröffentlichte gestern die finale Version von iOS 27, die dann am Montag für alle verteilt wird. Sofern man keine Fehler mehr findet. Aber man kündigte auch ein paar neue Funktionen für Oktober an, die nicht in iOS 27 enthalten sein werden.

Und bei der Ankündigung des iPhone Duo wurde Apple dann noch konkreter, denn da bestätigte man, dass das erste Foldable mit iOS 27.1 auf den Markt kommt. Wir werden also definitiv iOS 27.1 im Oktober sehen, die Beta sollte sehr bald kommen.

Wann genau? Das iPhone Duo startet am 23. Oktober, ich würde also einfach mal auf den 19. Oktober tippen, weil Apple solche Updates gerne an einem Montag veröffentlicht. Weitere Neuerungen, abgesehen von Optimierungen beim Duo, sind bisher noch nicht bekannt. Sobald wir mehr wissen, reichen wir die Details hier nach.

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