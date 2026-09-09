Firmware und Updates

iOS 27 Release Candidate veröffentlicht

René Hesse
Von

Apple hat den iOS 27 Release Candidate veröffentlicht und nähert sich damit der finalen Veröffentlichung. Neue Funktionen kommen jetzt nicht mehr hinzu.

Die neue Vorabversion lässt sich ab sofort auf unterstützten iPhones installieren. Parallel testet Apple auch neue Versionen von iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 und visionOS 27.

In dieser Phase geht es ausschließlich darum, die finale Software vor dem öffentlichen Release zu testen und eventuelle „Last Minute Fehler“ zu finden und zu beheben. Im besten Fall ist das allerdings nicht nötig. Die Entwicklung an iOS 27 ist nämlich grundlegend abgeschlossen und das Update erscheint am 14. September.

Zu den zentralen Neuerungen von iOS 27 zählen die überarbeitete Siri mit Apple Intelligence, Anpassungen am Liquid-Glass-Design und Erweiterungen für Visual Intelligence. Welche Anpassungen iOS 27 RC im Detail enthält, ist noch unklar. Einschlägige Accounts sammeln wie üblich Detailverbesserungen, sobald diese bekannt werden.

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