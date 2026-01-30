Marktgeschehen

Apple blickt auf 2,5 Milliarden aktive Geräte

Das Weihnachtsgeschäft war, und das hat Tim Cook schon vorher angedeutet, das bisher erfolgreichste Quartal in der Geschichte von Apple. Das iPhone, welches den Umsatz zu 70 bis 80 Prozent dominiert, läuft derzeit besser, als man erwartet hat.

Und so ist auch die Zahl der aktiven Geräte angestiegen, laut Tim Cook hat Apple jetzt 2,5 Milliarden aktive Geräte da draußen. Vor einem Jahr waren es noch 2,35 Milliarden aktive Geräte, das ist also eine durchaus stolze Steigerung für Apple.

Wichtig ist aber auch, dass das nicht aktive Nutzer sind, ein Nutzer mit einem iPhone, iPad und AirPods ist ein Nutzer, hat aber drei aktive Geräte. Laut Apple kamen übrigens nicht nur die neuen iPhones, sondern auch die neuen AirPods Pro 3 sehr gut an, Dinge wie Kopfhörer tragen sehr stark zu so einer großen Zahl bei.

