Der aktuelle Stand von Apple CarPlay Ultra sieht nicht gut aus

Als Apple eine neue Generation von CarPlay ankündigte, die noch deutlich tiefer in das Autos eingreifen kann, waren viele Logos von Automarken zu sehen. Doch mit der Zeit wurde klar, dass man das folgende Bild etwas zu früh veröffentlicht hat:

Fast vier Jahre nach der Ankündigung sieht die Lage rund um Apple CarPlay Ultra schlecht aus, sehr schlecht. Nur eine Marke bietet diese Version bisher an, und das ist Aston Martin. Man muss also schon sehr tief in den Geldbeutel dafür schauen:

Porsche verzichtet auf Apple CarPlay Ultra

Ein Porsche ist zwar auch kein Schnäppchen, aber man war vor knapp zwei Jahren bei einer exklusiven Preview für Apple CarPlay Ultra neben Aston Martin dabei. Wo bleibt die neue Version also bei Porsche? Das neue CarPlay ist kein Thema mehr.

Ich teste gerade wieder den elektrischen Macan, der mit der ganz neuen Plattform (PPE) entstanden ist und das in der aktualisierten Version für 2026, bei der Porsche die Software optimiert hat. Apple CarPlay Ultra ist hier allerdings nicht zu finden.

Beim neuen Flaggschiff (dem elektrischen Cayenne, der bald ansteht) sieht es nicht anders aus, auch da bietet Porsche kein Apple CarPlay Ultra an. Und wenn nicht in den beiden SUVs mit vielen Displays, wo dann? Richtig, der Plan liegt jetzt auf Eis.

Wie uns Porsche auf Nachfrage mitgeteilt hat, befindet man sich zwar weiterhin im Kontakt mit Apple, bietet CarPlay Ultra aber aktuell nicht an. Wird sich das wieder ändern? Unklar, auf absehbare Zeit würde ich bei Porsche nicht damit rechnen.

Im Jahr 2023 haben wir Pläne angekündigt, die Unterstützung für die nächste Generation von CarPlay hinzuzufügen. Wir stehen weiterhin in engem und gutem Kontakt mit Apple und prüfen die nächsten Schritte, aber wir sprechen nicht im Detail über zukünftige Projekte. Derzeit bieten wir Apple CarPlay Ultra jedoch nicht in unseren Fahrzeugen an.

Apple findet kaum Partner für CarPlay Ultra

Marken wie Mercedes haben sich mittlerweile auch umentschieden und setzen hier nicht mehr auf Apple, sondern (zu einem Teil) auf Android Automotive. Wie auch BMW, die eigentlich immer ein sehr enger Partner von Apple waren und bei neuen Dingen wie dem CarKey zu den ersten Marken gehörten, die mit Apple arbeiteten.

Audi, Volvo, Renault, Ford, Polestar, keine der Marken von 2022 hat bisher auch nur ein Detail zu Apple CarPlay Ultra verraten und auch wenn im April der Hyundai Ioniq 3 ansteht, der das neue CarPlay vielleicht unterstützt, so sieht es sehr schlecht aus.

Gescheitert ist Apple CarPlay Ultra zwar nicht, aber von den 14 Marken, die dabei sein sollten, hat bisher nur eine Marke geliefert, und das auch nicht 2023, wie es eigentlich geplant war, sondern 2025. Apple hat nicht nur das KI-Wettrennen gegen Google verloren (und kauft deren Technik ein), auch im Auto ist man abgeschlagen.

Da Apple doch kein eigenes Auto auf den Markt bringen wird, hätte man mit Apple CarPlay Ultra dennoch ein Zeichen setzen können. Stattdessen überlässt Apple hier Android Automotive das Feld. Ein strategischer Fehler von Tim Cook, wie ich finde.