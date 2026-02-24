Smartphones

Das Apple iPhone 18 Pro geht den nächsten Schritt

Autor-Bild
Von
|

In den nächsten Tagen und Wochen dürfte die Zahl der Leaks rund um das neue Apple iPhone 18 Pro, wie in den letzten Jahren, spürbar zunehmen, denn angeblich ist die Testproduktion jetzt angelaufen. Das behauptet die Quelle „Focus Digital“.

Wir haben schon einige Details zum neuen Apple iPhone 18 Pro, erst diese Woche machte die neue Farbe für 2026 die Runde. Aber es soll auch bessere Kameras und mehr Akku geben. Und die Dynamic Island auf der Front wird wohl etwas kleiner.

Ein paar Optimierungen und eine frische Farbe, es steht ein S-Jahr an, auch wenn es sowas bei Apple schon lange nicht mehr gibt. Das große Highlight, wenn auch nicht bei den Verkaufszahlen, wird im Herbst aber sowieso das iPhone Fold sein.

Ich bin in diesem Jahr vor allem auf eine Sache gespannt: Ohne ein iPhone 18, was erst Anfang 2027 kommen soll, hängt alles vom iPhone 18 Pro ab. Nach dem Erfolg der iPhone 17-Reihe stelle ich mir die Frage, wie Apple einen massiven Einbruch der Verkaufszahlen verhindern will. Es hängt also alles vom Apple iPhone 18 Pro ab.

iOS 26.4 macht Fortschritte: Apple schweigt aber weiterhin

Apple veröffentlichte letzte Woche die erste Beta von iOS 26.4 und wird mit dem Update ein paar Neuerungen einbauen. Außerdem…

24. Februar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Das Apple iPhone 18 Pro geht den nächsten Schritt
Weitere Neuigkeiten
Hyundai: Das Elektroauto aus China könnte der „Top Seller“ werden
in Mobilität
Apple Iphone 15 Hand
LEBARA senkt Datenpreise drastisch: 70 GB für 10 €
in Tarife
Telekom-5G für unter 28-Jährige: freenet senkt Einstiegspreise deutlich – letzte Chance!
in Tarife | Update
Pyur
Günstiges Internet bei PŸUR: Dauerrabatte für Pure Speed 250 und 500
in Tarife
Consorsbank
Consorsbank startet neue Zinsoffensive
in Fintech
Hue Outdoor Econic Down
Philips Hue startet Outdoor-Sale mit Rabatten auf Außenleuchten
in News
Vodafone
So sichern sich Vodafone-Kunden 100 GB kostenloses Datenvolumen
in Vodafone
Honor will mit humanoidem Roboter überraschen
in News
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom bricht Glasfaser-Rekord: So schnell surfen Kunden jetzt
in Marktgeschehen
DKB 2030: Mehr Depots, mehr Kunden, mehr digitale Angebote
in Fintech