Das Apple iPhone 18 Pro geht den nächsten Schritt

In den nächsten Tagen und Wochen dürfte die Zahl der Leaks rund um das neue Apple iPhone 18 Pro, wie in den letzten Jahren, spürbar zunehmen, denn angeblich ist die Testproduktion jetzt angelaufen. Das behauptet die Quelle „Focus Digital“.

Wir haben schon einige Details zum neuen Apple iPhone 18 Pro, erst diese Woche machte die neue Farbe für 2026 die Runde. Aber es soll auch bessere Kameras und mehr Akku geben. Und die Dynamic Island auf der Front wird wohl etwas kleiner.

Ein paar Optimierungen und eine frische Farbe, es steht ein S-Jahr an, auch wenn es sowas bei Apple schon lange nicht mehr gibt. Das große Highlight, wenn auch nicht bei den Verkaufszahlen, wird im Herbst aber sowieso das iPhone Fold sein.

Ich bin in diesem Jahr vor allem auf eine Sache gespannt: Ohne ein iPhone 18, was erst Anfang 2027 kommen soll, hängt alles vom iPhone 18 Pro ab. Nach dem Erfolg der iPhone 17-Reihe stelle ich mir die Frage, wie Apple einen massiven Einbruch der Verkaufszahlen verhindern will. Es hängt also alles vom Apple iPhone 18 Pro ab.