Siri-Desaster: Apple wirft den KI-Chef raus
Apple hinkt der Konkurrenz bei KI mittlerweile weit hinterher und wollte mit der Apple Intelligence eigentlich die ganz große Nummer starten. Doch die begeistert kaum Nutzer und das bessere Siri musste man sogar um ein Jahr verschieben.
Bisher hat Apple das Thema in der Öffentlichkeit umschifft, doch jetzt rollen auch hier Köpfe. John Giannandrea verlässt Apple im Frühjahr 2026 und hat bis dahin eine „beratende Rolle“. Jede Wette, dass der Vertrag im Frühjahr ausläuft und man ihn direkt loswerden wollte, sein Gehalt aber noch für ein paar Monate zahlen wird.
Der KI-Chef von Apple wird von Amar Subramanya abgelöst, der an Craig Federighi berichten und sich um Siri, die KI-Modelle und Co. kümmern wird. Bloomberg gab vor einer Weile an, dass Tim Cook das Vertrauen in John Giannandrea verloren hat.
Apple hat in den letzten Wochen und Monaten viele KI-Experten an die Konkurrenz bei Meta und Co. verloren, das hier ist allerdings anders, John Giannandrea wurde nicht abgeworben. Und so wirklich euphorisch klingt Cook zum Abschluss nicht:
Wir sind dankbar für die Rolle, die John beim Aufbau und der Weiterentwicklung unserer KI-Arbeit gespielt hat, wodurch Apple weiterhin innovativ sein und das Leben unserer Nutzer bereichern kann. KI spielt seit langem eine zentrale Rolle in der Strategie von Apple, und wir freuen uns, Amar im Führungsteam von Craig willkommen zu heißen und seine außergewöhnliche KI-Expertise bei Apple einzubringen.
Tatsächlich fange ich auch langsam an, mich nach Alternativer Hardware im Smartphone Bereich umzuschauen. Sollte KI der Nokia Moment für Apple werden?
Ich glaube, dass es für diese Aussage noch etwas zu früh ist. Bisher gibt es viele Ähnlichkeiten (Nokia wollte Symbian auch fit für die Zukunft machen, obwohl die Basis nicht dafür geeignet war), aber Apple hat andere Mittel und reagiert doch etwas schneller und besser. Außerdem ist man deutlich breiter aufgestellt.
Aber wenn die Vergangenheit eins gezeigt hat: Disruption ist für etablierte Player immer eine große Herausforderung und nur wenige Platzhirsche überleben einen Wandel an der Spitze. Ich glaube durchaus, dass die nächsten Jahre eine Herausforderung für das Unternehmen werden.
Nokia hatte seinen absoluten Zenit, als das iPhone vorgestellt wurde und Android startete, diesen wird Apple vermutlich jetzt in Q4 haben. Schauen wir mal, ob das Unternehmen flexibel genug ist, um nicht nur Mitläufer, sondern auch wieder vorne mit dabei zu sein.