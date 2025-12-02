Siri-Desaster: Apple wirft den KI-Chef raus

Apple hinkt der Konkurrenz bei KI mittlerweile weit hinterher und wollte mit der Apple Intelligence eigentlich die ganz große Nummer starten. Doch die begeistert kaum Nutzer und das bessere Siri musste man sogar um ein Jahr verschieben.

Bisher hat Apple das Thema in der Öffentlichkeit umschifft, doch jetzt rollen auch hier Köpfe. John Giannandrea verlässt Apple im Frühjahr 2026 und hat bis dahin eine „beratende Rolle“. Jede Wette, dass der Vertrag im Frühjahr ausläuft und man ihn direkt loswerden wollte, sein Gehalt aber noch für ein paar Monate zahlen wird.

Der KI-Chef von Apple wird von Amar Subramanya abgelöst, der an Craig Federighi berichten und sich um Siri, die KI-Modelle und Co. kümmern wird. Bloomberg gab vor einer Weile an, dass Tim Cook das Vertrauen in John Giannandrea verloren hat.

Apple hat in den letzten Wochen und Monaten viele KI-Experten an die Konkurrenz bei Meta und Co. verloren, das hier ist allerdings anders, John Giannandrea wurde nicht abgeworben. Und so wirklich euphorisch klingt Cook zum Abschluss nicht: