Apple: Die erste Brille kommt 2027 auf den Markt

Apple möchte 2027 eine smarte Brille auf den Markt bringen, so Mark Gurman, was aber keine neue Information ist. Die Quelle von Bloomberg hat aber viele kleine und neue Details und gibt an, dass dieser Plan bei Apple noch gar nicht so alt ist.

Eigentlich wollte man drei Brillen auf den Markt bringen, 2020 eine an das iPhone gebundene Version, eine Mixed-Reality-Brille sollte 2021 folgen und 2022 war dann schon der Plan für eine vollwertige AR-Brille mit Kameras und Display vorgesehen.

Die erste Brille wurde eingestellt, die zweite Brille kennen wir seit 2024 als Apple Vision Pro und die vollwertige AR-Brille mit Display ist noch Jahre entfernt. Doch so um 2022 herum startete Apple die Entwicklung einer Brille, die nur Kameras hat.

Apple Glass kommt 2027 auf den Markt

Man erkannte bei Meta und Co., dass es einen Markt dafür gibt, und diese Brille soll 2027 auf den Markt kommen und könnte Ende 2026 gezeigt werden. Apple setzt auf ein eigenes Design und keinen Partner und hat vier Designs in Entwicklung:

Ein großes rechteckiges Gestell, das an die Ray-Ban Wayfarer erinnert

Ein schlankeres rechteckiges Design, ähnlich der Brille, die Apple-Chef Tim Cook trägt

Größere ovale oder runde Gestelle

Eine kleinere, filigranere ovale oder runde Variante

Es ist unklar, ob wir alle vier sehen werden, aber das Ziel sei es, dass man das Design, wie bei der Apple Watch, direkt erkennt. Apple nutzt Acetat als Material, was hochwertiger als Plastik ist, es wird also eher ein Premiumprodukt bei Apple.

Angeblich sind mehrere Farben geplant, darunter Schwarz, Blau und Braun, und der Fokus liegt sehr stark auf dem Ökosystem von Apple. Die Brille ist (zum Start) kein eigenständiges Produkt, sondern wird in enger Abstimmung mit dem iPhone und anderen Produkten entwickelt. Ein Display gibt es nicht, dafür aber Kameras.

Ich bin Brillenträger, ich nutze Apple, ich bin also sehr gespannt, was wir da sehen werden und ob sich das „lohnt“, wenn man bereits eine Apple Watch trägt. Und was die Brille mit Sehstärke kostet, ich gehe hier locker von über 2.000 Euro aus.