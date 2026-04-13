Amazon entfernt 4K: Darum sieht Prime Video in den USA schlechter aus
Amazon hat es angekündigt und kurz vor dem Wochenende durchgezogen, denn Prime Video ist jetzt ein schlechteres Gesamtpaket. Zum Start nur in den USA, aber auch in Deutschland werden wir bald das neue Amazon Prime Video Ultra sehen.
Im normalen Abo zeigt Amazon ab sofort eine schlechtere Qualität und streamt die Inhalte nur noch in FHD und nicht mehr in 4K. Wer das möchte, der muss 5 Dollar im Monat zahlen, ich rechne hier mit 5 Euro. Das sind die Vorzüge mit Ultra-Abo:
- Steaming in 4K, ohne gibt es maximal FHD. HDR ist allerdings bei beiden Abos enthalten, sogar Dolby Vision.
- Sound in Dolby Atmos, eine Angabe zum Sound für die Basisversion gibt es allerdings nicht bei Amazon.
- Keine Werbung, ohne Ultra gibt es Werbung und Amazon baut die Länge und Anzahl der Anzeigen immer weiter aus.
- Man kann auf 5 Geräten gleichzeitig streamen, in der normalen Version von Prime Video erlaubt Amazon aber auch 4 Streams.
- 100 Downloads können offline gespeichert werden, ohne das teurere Abo sind es 50 Downloads.
Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn vor ein paar Tagen startete die letzte Staffel von The Boys und diese Serie ist sehr beliebt bei Amazon Prime Video. Da wird es den ein oder anderen Nutzer geben, der sicher direkt Amazon Prime Video Ultra bucht.
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Ich habe seit über zwei Jahren kein Prime mehr, meine Bestellungen sind von knapp über 200 pro Jahr auf knapp 15 bis 20 runter gegangen und ich zahle trotzdem selten Porto. Meine Echos sind verkauft, meine Kindle ausgemustert und das Video Angebot bei Amazon wird sowieso immer uninteressanter (für mich).
Amazon wird das nicht weh tun, aber ich habe keine Lust mehr, mich von denen vor sich her treiben zu lassen.
Welche Alternativen nutzt du? insbesondere zu den Echos? Gibt ja nicht so viele Alternativen.
Und in Deutschland als Single bleibt am Ende nur 4k und Werbefreiheit für mehr Geld da es nach wie vor keinen Deutschen Dolby Atmos Sound gibt. Und 4k dann eigentlich auch nur bei Inhalten von Amazon, bei den Lizenz Titeln gibt es bei 4k Angabe 4k meistens nur wenn man es sich extra leiht oder kauft. Aber die Anzeige welche Qualität gerade genutzt wird haben die ja auch schon vor einer weile entfernt
😂Amazon einfach pure Gier