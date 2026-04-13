Amazon entfernt 4K: Darum sieht Prime Video in den USA schlechter aus

Amazon hat es angekündigt und kurz vor dem Wochenende durchgezogen, denn Prime Video ist jetzt ein schlechteres Gesamtpaket. Zum Start nur in den USA, aber auch in Deutschland werden wir bald das neue Amazon Prime Video Ultra sehen.

Im normalen Abo zeigt Amazon ab sofort eine schlechtere Qualität und streamt die Inhalte nur noch in FHD und nicht mehr in 4K. Wer das möchte, der muss 5 Dollar im Monat zahlen, ich rechne hier mit 5 Euro. Das sind die Vorzüge mit Ultra-Abo:

Steaming in 4K, ohne gibt es maximal FHD. HDR ist allerdings bei beiden Abos enthalten, sogar Dolby Vision.

Sound in Dolby Atmos, eine Angabe zum Sound für die Basisversion gibt es allerdings nicht bei Amazon.

Keine Werbung, ohne Ultra gibt es Werbung und Amazon baut die Länge und Anzahl der Anzeigen immer weiter aus.

Man kann auf 5 Geräten gleichzeitig streamen, in der normalen Version von Prime Video erlaubt Amazon aber auch 4 Streams.

100 Downloads können offline gespeichert werden, ohne das teurere Abo sind es 50 Downloads.

Der Zeitpunkt ist kein Zufall, denn vor ein paar Tagen startete die letzte Staffel von The Boys und diese Serie ist sehr beliebt bei Amazon Prime Video. Da wird es den ein oder anderen Nutzer geben, der sicher direkt Amazon Prime Video Ultra bucht.

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