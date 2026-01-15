Apple: Die EU ist mit Alternativen für den App Store gescheitert

Es sollte nach iOS 17.4 die große Offensive der Alternativen für den App Store von Apple werden und Anbieter wie Epic feierten es und Anbieter wie Microsoft waren darauf vorbereitet. Doch die Umsetzung von Apple sorgte für das frühe Aus.

Apple versuchte alles, um die lukrativste Einnahmequelle der Service-Sparte, die vermutlich für 90 Prozent des Gewinns verantwortlich ist, nicht zu schädigen und machte es für Drittanbieter unglaublich unattraktiv. Und dieser Plan ging voll auf.

Mit Setapp verabschiedet sich jetzt auch schon wieder die erste Alternative von 2024 und besonders viele Alternativen kamen seit dem nicht und die, die da sind, laufen nicht gut. Das iPhone ist nur auf dem Papier offen, aber nicht in der Realität.

Apple hat also gewonnen, iOS bleibt weiterhin ein geschlossenes System. Es gibt ein paar kleine Ausnahmen hier und da, aber am Ende hat man die EU indirekt und durch eine sehr komplexe und schlecht umgesetzte Lösung ganz klar besiegt.

Ich würde ja Glückwunsch sagen, wenn es für mich als Nutzer kein Nachteil wäre, weil Konkurrenz ausbleibt. Und Konkurrenz ist für Konsumenten immer besser.