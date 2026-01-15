Smartphones

Apple iPhone 18 Pro und das „Ende“ der Dynamic Island

Apple führte 2022 die Dynamic Island mit dem iPhone 14 Pro ein und machte aus einer Schwäche, nämlich einem sehr breiten Loch (die Konkurrenz hatte zu diesem Zeitpunkt nur noch ein kleines Loch vorne) eine Stärke. Für mich einer der besten Marketingschachzüge und ich nutze die Dynamic Island heute sogar ganz gerne.

Daher bin ich gespannt, wie Apple das Thema angeht, wenn der Bereich oben in diesem Jahr kleiner wird. Es deutete sich schon häufiger an, dass ein Teil der Technik unter das Display wandert, genau genommen ein gewisser Teil von Face ID.

Laut „Digital Chat Station“, einer bekannten Quelle aus China, bekommt das neue Apple iPhone 18 Pro (Max) eine „neue Display-Fläche“. Es bleibt bei 6,3 Zoll und 6,9 Zoll, wie die Optik auf der Front aber genau aussieht, ist bisher noch unklar. Es gibt Gerüchte, die von einem Loch in der Ecke sprechen (was ich eher kritisch sehe).

Das iPhone 18 und iPhone Air 2, die beide vermutlich erst Anfang 2027 anstehen, behalten übrigens noch die alte Dynamic Island, so die Quelle. Das „Ende“ (Apple könnte es weiterhin so nennen) wird also zunächst ein exklusives Pro-Feature.

