Apple Event: Was kommt nächste Woche?

Apple hat zu einem Event am 14. September geladen und wird wieder viele neue Produkte zeigen. Es dürfte mehrere Events im Herbst geben und wer möchte, der kann sich wie immer den Livestream um 19 Uhr deutscher Zeit anschauen.

Doch was hat Apple für kommende Woche geplant? Es steht einiges für das zweite Halbjahr im Raum, wobei wir im September noch nicht alles sehen werden. Ich habe daher mal versucht die Gerüchte der letzten Wochen genauer zu analysieren.

Bitte verlasst euch nicht auf diese Aussage, es ist eine Mischung aus Spekulation und Gerüchten. Daher habe ich das auch mal in drei Kategorien aufgeteilt. Einmal Produkte, die als sicher gelten, dann als möglich und dann als unwahrscheinlich.

Apple Event: Preview als Video

Apple Event: Ziemlich sicher

Apple iPhone 13 (Pro): Die neuen iPhones kommen in diesem Jahr wieder wie gewohnt im September und es wird wieder vier Modelle geben. Vermutlich ist es das letzte Jahr für das mini und die Highlights dürften eine optimierte Kamera und 120 Hz bei den Pro-Modellen sein.

Apple Watch Series 7: Die neue Apple Watch bekommt ein neues Design, mehr große Neuerungen gibt es dann aber wohl erst wieder ab 2022. Angeblich gibt es noch Produktionsprobleme, daher kann man davon ausgehen, dass die neue Apple Watch am Anfang begrenzt verfügbar sein wird.

Apple Event: Durchaus möglich

Apple AirPods 3: Die dritte Generation der AirPods steht an und orientiert sich am Pro-Modell, nur ohne Silikonaufsätze und ANC. Hier wäre ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir sie auf dem Event sehen, denn sie passen perfekt zu den iPhones.

Apple iPad mini 6: Das iPad mini soll in diesem Jahr ein großes Upgrade bekommen und quasi ein kompaktes iPad Air 2020 werden. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass die iPads noch nicht auf diesem Event zu sehen sein werden, denn…

Apple iPad 8 (2021): … es sind zwei neue Modelle geplant und das normale iPad soll auch ein überarbeitetes Design (wie das iPad Air 2019) bekommen. Zwei größere Upgrades für die iPads könnten zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, was Apple bei iPhone-Keynotes eigentlich nicht mag.

Apple Event: Eher unwahrscheinlich

MacBook Pro: Es steht ein komplett neues MacBook Pro für Ende 2021 im Raum, aber das wird ein so großes Upgrade, dass Apple diesem Modell sicher ein eigenes Event spendiert. Ich tippe auf ein Mac-Event im Oktober …

Mac mini: … auf dem wir dann auch den neuen Mac mini sehen werden. Den aktuellen Mac mini gibt es zwar schon mit M-Chip, aber es soll eine Version kommen, die mehr Power bietet, quasi sowas wie ein Mac mini Pro.

Apple Event: Und sonst so?

Ein großer iMac kommt wohl erst 2022, der Apple TV wurde erst aktualisiert, der Mac Pro kommt wohl auch erst 2022 und das iPad Pro war auch schon in diesem Jahr an der Reihe. AirPods Pro werden wir vielleicht sogar erst 2023 wieder sehen und ein weiteres Display von Apple wäre eher was für das Mac-Event.

Es deutet sich außerdem neues MagSafe-Zubehör an und dann wird es wie immer neue iPhone-Hüllen und Bänder für die Apple Watch geben. Ein neuer HomePod deutet sich derzeit nicht an und die AirPods Max werden in dieser Form sicher auch eine Weile im Portfolio bleiben – vielleicht gibt es irgendwann neue Farben.

Dienste spielen bei Apple mittlerweile eine große Rolle, daher wird man sicher hier und da ein paar Updates wie Trailer einbauen und Fitness+ soll besser werden, ist für Deutschland aber sowieso egal. Ein komplett neuer Dienst deutet sich derzeit nicht an, aber Apple hat auch vorerst genug mit den bestehenden zu tun.

Eine große Überraschung deutet sich zwar nicht an, ist aber immer möglich. Wie zum Beispiel eine Preview für eine smarte Brille, die 2022 oder 2023 kommen soll. Doch damit rechne ich nicht auf einem iPhone-Event, denn wie gesagt: Das ist weiterhin das wichtigste Produkt und soll die volle Aufmerksamkeit haben.

