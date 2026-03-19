Apple fixt mit watchOS 26.4 einen Kritikpunkt

Apple überarbeitete mit iOS 26, watchOS 26 und Co. nicht nur die Optik und führte Liquid Glass als neue Designsprache ein, hier und da wurde auch der Aufbau etwas überarbeitet. Und das nicht immer im positiven Sinne. Aber Apple geht es an.

Mit jedem Update der letzten Monate wurden Dinge optimiert und mit watchOS 26.4 geht Apple einen Kritikpunkt in der Workout-App auf der Apple Watch an.

Einige Nutzer haben kritisiert, dass es nicht mehr so einfach und schnell wie vorher abläuft, denn man muss erst warten, bis die ganze App geladen ist, was schon mal ein paar Sekunden sein können, und dann muss man den Play-Button drücken.

Über das Symbol für die Trainingsart in der Workout-App kannst du ein Training mit einem einzigen Fingertipp starten.

Die Wartezeit bleibt mit watchOS 26.4, aber in der neuen Version muss man nicht mehr den kleinen Play-Button darunter drücken, man kann auch einfach direkt das jeweilige Workout-Icon anklicken. Eine kleine, aber feine Änderung in der Nutzung.

Das ist jetzt kein gravierendes Problem gewesen, aber es war eines von vielen Beispielen, bei denen Apple ein bisschen den Fokus mit dem Update verloren hat und so langsam nachbessert. Ich bin jetzt mal auf iOS 27, watchOS 27 und Co. gespannt, denn da soll der Fokus in diesem Jahr auf den Optimierungen liegen.