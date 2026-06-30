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Apple geht überraschend gegen aktuelle Leaks vor

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Neue Details und Leaks zu kommenden Apple-Produkten sind normal und Apple toleriert diese nicht nur, man lädt auch Medien ein, die Details verraten. Leaks und Gerüchte sind also längst Marketing für Apple, welches man sogar unterstützt.

Doch es scheint eine Grenze zu geben, denn der heutige Leak rund um das Apple iPhone 18 Pro, bei dem mehrere Details und Videos mit dem Design und den Farben die Runde machten, sorgt dafür, dass Apple aktiv wird und dagegen vorgeht.

Videos verschwinden, die geteilten Bilder ebenfalls und Accounts, wie der von Evan Blass, der mehrere Videos teilte, wurden vorerst gesperrt. So schnell und aktiv war Apple, wenn ich mich richtig erinnere, noch nie bei einem Leak. Normalerweise nimmt man sowas hin, denn wenn es im Netz ist, lässt es sich eh nicht entfernten.

Man findet das heutige Material übrigens weiterhin sehr leicht.

Damit bestätigt Apple auf der einen Seite, dass das Material echt ist, was uns aber klar war, aber es könnte auch den Streisand-Effekt auslösen und jetzt erst recht das Interesse wecken. Viele haben das Material, weil eigentlich schon alles bekannt war, mit einem Schulterzucken hingenommen, jetzt wird es dafür aber spannend.

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30. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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