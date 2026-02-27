Marktgeschehen

Apple-Geräte erfüllen NATO-Sicherheitsanforderungen

4 Kommentare

Das Unternehmen Apple meldet, dass iPhone und iPad für vertrauliche NATO-Informationen zugelassen sind.

Nach Angaben des Unternehmens sind die Geräte die ersten Consumer-Endgeräte, die für Informationen bis zur Stufe NATO restricted genutzt werden dürfen. Eine spezielle Zusatzsoftware sei nicht erforderlich. Die Zulassung gilt für iPhone und iPad mit iOS 26 und iPadOS 26 in allen NATO-Staaten.

NATO-Zulassung für iPhone und iPad nach BSI-Prüfung

Zuvor hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die Eignung handelsüblicher Geräte für Verschlusssachen der Kategorie „Nur für den Dienstgebrauch“ bestätigt. Laut BSI umfasste die Prüfung technische Bewertungen, Tests und Sicherheitsanalysen.

Genannte Sicherheitsfunktionen:

  • Integrierte Hardware- und Software-Sicherheitsarchitektur
  • Verschlüsselung auf Systemebene
  • Biometrische Authentifizierung mit Face ID
  • Memory Integrity Enforcement

Die Plattformen sind nun im NATO Information Assurance Product Catalogue gelistet. Aus meiner Sicht zeigt die Entscheidung, dass Consumer-Geräte zunehmend staatliche Sicherheitsanforderungen erfüllen können, auch wenn Details zur praktischen Nutzung offenbleiben.

  1. Informant 👋
    sagt am

    der Satz ist so NICHT korrekt:
    „Eignung handelsüblicher Geräte für Verschlusssachen“

    wie sich der Liste zugelassener Produkte entnehmen lässt, handelt es sich nicht um handelsübliche iPhones, sondern um iOS Native Device In Government Operation (indigo) Geräte. Ja, Hardware-technisch sind die Geräte gleich, dennoch sollte das hier herausgestellt werden.
    https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Zulassung/DE/Produkte/Indigo_Apple_Inc_BSI-VSA-10901.html

    Antworten
  2. Ronald 🔅
    sagt am

    Ich muss vorausschicken, ich stecke in dem Thema nicht so drin, daher meine Frage….
    Und für China gibt es dann ein eigenes/ paralleles iOS?
    Ich glaube kaum die chinesische Regierung würde es zulassen, dass die eigene Bevölkerung „vertraulich“ nach NATO-Standard kommunizieren kann.
    Apple betont ja immer in Hinblick auf China sich an lokale Gesetze halten zu müssen.
    (Hach, wenn doch Apple auch gegenüber der EU mal immer so rechtstreu wäre).

    Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Also hat die USA vollen Zugriff auf die Daten 😁

    Antworten
  4. Chris 👋
    sagt am

    Damit ist dann aber nur die 17er Reihe gemeint, korrekt?

    Denn die erwähnte „Memory Integrity Enforcement“-Funktion ist nur den neueren Modellen vorbehalten.

    Antworten

