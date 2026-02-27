Apple-Geräte erfüllen NATO-Sicherheitsanforderungen

Das Unternehmen Apple meldet, dass iPhone und iPad für vertrauliche NATO-Informationen zugelassen sind.

Nach Angaben des Unternehmens sind die Geräte die ersten Consumer-Endgeräte, die für Informationen bis zur Stufe NATO restricted genutzt werden dürfen. Eine spezielle Zusatzsoftware sei nicht erforderlich. Die Zulassung gilt für iPhone und iPad mit iOS 26 und iPadOS 26 in allen NATO-Staaten.

NATO-Zulassung für iPhone und iPad nach BSI-Prüfung

Zuvor hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die Eignung handelsüblicher Geräte für Verschlusssachen der Kategorie „Nur für den Dienstgebrauch“ bestätigt. Laut BSI umfasste die Prüfung technische Bewertungen, Tests und Sicherheitsanalysen.

Genannte Sicherheitsfunktionen:

Integrierte Hardware- und Software-Sicherheitsarchitektur

Verschlüsselung auf Systemebene

Biometrische Authentifizierung mit Face ID

Memory Integrity Enforcement

Die Plattformen sind nun im NATO Information Assurance Product Catalogue gelistet. Aus meiner Sicht zeigt die Entscheidung, dass Consumer-Geräte zunehmend staatliche Sicherheitsanforderungen erfüllen können, auch wenn Details zur praktischen Nutzung offenbleiben.