Google macht Druck beim Update: Android 17 entwickelt sich schneller

Google scheint bei Android 17 in diesem Jahr so richtig Druck zu machen, denn es ging nicht nur direkt mit der Beta los, man gab auch bekannt, dass es sogar nur zwei Beta-Updates vor der stabilen Version, die im Frühjahr ansteht, geben wird.

Diese Woche wurde die zweite Beta von Android 17 veröffentlicht und bei Reddit haben die Entwickler von Google die Details veröffentlicht. Wer es lieber ein kleines bisschen grafischer mag, der schaut bei 9TO5Google und deren Galerie vorbei.

Ich vermute jedoch, dass die erste Beta von Februar nicht die Beta ist, die man in der offiziellen Grafik von Google sieht, sondern insgesamt drei Betas vorgesehen sind. Es würde mich wundern, wenn die Entwicklung nach dieser Version schon abgeschlossen ist. Aber es geht schnell in diesem Jahr, dass muss man sagen.

Achja, Google hat diese Woche auch verraten, dass noch einiges bei Android 17 geplant ist, in der Beta 2 tut sich aber nicht so viel, da kommt also noch mehr.