Apple hat große Pläne für Satelliten-Funktionen im iPhone

Apple setzt laut Mark Gurman in Zukunft verstärkt auf Satelliten-Funktionen in den iPhones und hat deutlich mehr als nur eine SOS-Option vorgesehen. So sollen viele neue Funktionen geplant sein, darunter wohl auch die Option für die Navigation.

Echtes Internet oder Telefonate sind zwar nicht vorgesehen, aber man plant die Option für Apple Maps, Fotos in der Nachrichten-App, Support für 5G NTN (Non-Terrestrial Networks, integriert Satelliten und andere luftgestützte Plattformen in das 5G-Mobilfunknetz) und es soll Schnittstellen für Drittanbieter-Apps geben.

Bisher ist die Satelliten-Funktion noch kostenlos, langfristig wird sich das jedoch ändern und Nutzer müssen dafür direkt bei Netzbetreibern oder entsprechenden Anbietern bezahlen. Spätestens dann dürfte für viele der Mehrwert wegfallen, da sowas schon sehr Nische ist und man das im Alltag vermutlich kaum buchen wird.