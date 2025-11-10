Smartphones

Neue iPhones: Apple überrascht mit Kamera-Entscheidung für 2026

Apple aktualisierte eigentlich erst in diesem Jahr die Frontkamera in den iPhones und setzt jetzt auf setzt auf eine sogenannte „Center Stage Kamera“ und erstmals 18 Megapixel. Laut JP Morgan wird diese Kamera aber nur ein Jahr genutzt.

Die neuen iPhones für Ende 2026 sollen eine neue Frontkamera mit 24 Megapixel bekommen, so die Quelle. Damit wären das iPhone 18 Pro, iPhone Air 2 und iPhone Fold gemeint, wobei sie sich beim Fold angeblich unter dem Display befindet.

Es ist unklar, ob Apple diese Kamera auch für das iPhone 18 einplant, welches erst Anfang 2027 kommen soll, aber das iPhone 18e wird (wie das iPhone 17e in ein paar Monaten) noch die ganz alte Frontkamera mit den 12 Megapixel beibehalten.

Ich sehe diese Meldung eher kritisch, da Apple solche Neuerungen in der Regel viele Jahre nutzt. Und die aktuelle Frontkamera ist wirklich gut, ich sehe da auch keinen dringenden Bedarf für ein Upgrade. Bisher ist es allerdings die erste Quelle, die das behauptet, warten wir also mal weitere Meldungen im kommenden Jahr ab.

Apple iOS 26.2: Update geht den nächsten Schritt

Apple veröffentlichte am Dienstag die erste Beta von iOS 26.2 für Entwickler und es gibt, wie bei iOS 26.1, einiges…

7. November 2025 | Jetzt lesen →

