Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht

Apple hat soeben iOS 18.6.1 als Update veröffentlicht, was sich nicht andeutete und bei dem es auch keine Testphase gab. Wobei das Update für uns in Deutschland nicht relevant ist, man kann auch darauf verzichten.

In den USA kommt damit aber die Funktion „Blutsauerstoff“ bei der Apple Watch zurück, diese wurde aufgrund eines Patentstreits entfernt. Bei uns war die Funktion in den letzten Monaten allerdings normal verfügbar.

Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin

Apple wird den Apple TV noch in diesem Jahr aktualisieren, das behaupteten bisher mehrere (gute) Quellen. Viele haben sich gefragt,…

14. August 2025

