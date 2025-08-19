Firmware und OS

Apple iOS 18.6.2: Das nächste Update kommt bald

Autor-Bild
Von
|
Apple Ios 18 Dark Header

Apple sitzt gerade am Feinschliff für iOS 26 und in weniger als einem Monat wird es schon die finale Version davon geben, doch iOS 18 ist noch nicht abgeschlossen. Nach iOS 18.6.1, welches Ende letzter Woche kam, steht schon bald iOS 18.6.2 an.

Das behauptet jedenfalls eine gute Quelle für solche Details, so MacRumors. Unklar ist allerdings, was Apple mit iOS 18.6.2 alles ändert und optimiert. Es dürfte aber eher eines dieser kleineren Update werden, welches Sicherheitslücken schließt.

Apple plant kein iPhone 18 für Ende 2026

Wir haben schon vor ein paar Wochen gehört, dass Apple das iPhone-Lineup wohl aufteilen wird, denn spätestens ab 2026 und…

18. August 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Firmware und OS / News / ...
Weitere Neuigkeiten
Sony Ps5 Pro Playstation Header
PlayStation-Event im September: Diese Meldung lässt Fans hoffen
in Gaming
Apple plant kein iPhone 18 für Ende 2026
in Smartphones
Nintendo Switch 2 Direct
Switch 2: Nintendo spendiert neuem Spiel eine eigene Direct
in News
Apple Iphone 16 Pro Front Header
Handyhelden setzt neuen Bestpreis: 25 GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl. – letzte Chance!
in Tarife | Update
Kfz-Verband warnt: Elektroauto-Zahlen sind geschönt
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID: Das überraschende Comeback der Namen
in Mobilität
NBA kommt exklusiv über Prime Video nach Deutschland – das ist der Spielplan
in News
Simon Mobile
SIMon mobile: Gutscheincode für Extra-Daten
in Tarife
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: VW ID.3 mit „Performance Upgrade“ sorgt für Kritik
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla halbiert die Leasingraten – erste Länder betroffen
in Mobilität