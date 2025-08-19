Apple iOS 18.6.2: Das nächste Update kommt bald

Apple sitzt gerade am Feinschliff für iOS 26 und in weniger als einem Monat wird es schon die finale Version davon geben, doch iOS 18 ist noch nicht abgeschlossen. Nach iOS 18.6.1, welches Ende letzter Woche kam, steht schon bald iOS 18.6.2 an.

Das behauptet jedenfalls eine gute Quelle für solche Details, so MacRumors. Unklar ist allerdings, was Apple mit iOS 18.6.2 alles ändert und optimiert. Es dürfte aber eher eines dieser kleineren Update werden, welches Sicherheitslücken schließt.