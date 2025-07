Apple iOS 18.6 kommt: Das Update ist fertig

Apple hat die letzte Version von iOS 18.6 an Entwickler verteilt, den sogenannten „Release Candidate“. Die öffentliche Beta dürfte zeitnah folgen und wenn es keine Fehler mehr gibt, dann sehen wir das Update voraussichtlich kommende Woche.

Ein mögliches Datum für iOS 18.6 wäre der 28. Juli, da Apple die ältere Version von iOS am Montag pflegt, bei iOS 26 gibt es die neue Beta gegen Mitte der Woche.

Was ist neu bei iOS 18.6? Das wissen wir weiterhin nicht, es gibt keine Änderungen mit dem Update und es wirkt fast wie ein kleines Update, sprich iOS 18.5.1. Doch es wäre denkbar, dass mit iOS 18.6 die Apple Intelligence in China startet, was ein sehr großer Schritt für Apple wäre. Für uns ist iOS 18.6 aber vermutlich kaum relevant.

