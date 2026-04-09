Apple iOS 26.4.1 ist da: Neues Update für euer iPhone

Apple hat iOS 26.4.1 für alle iPhones mit der aktuellen iOS-Version veröffentlicht, das Update deutete sich bereits vor ein paar Tagen an. Im Changelog spricht Apple von „Fehlerbehebungen“ und nennt keine weiteren Details zu den Änderungen.

Eine kurze Suche zeigt jedoch, dass „der Schutz bei Gerätediebstahl auf Geräten, die von iOS 26.4 auf iOS 26.4.1 aktualisiert werden, automatisch aktiviert wird“. Es dürfte aber in erster Linie um die Fehlerbehebungen bei diesem Update gehen.