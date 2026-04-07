Firmware und Updates

Apple iOS 26.4.1 kommt: Wichtiges Update steht an

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Apple plant angeblich, wie so oft nach einem etwas größeren Update, direkt noch ein kleines Bugfix-Update in den kommenden Tagen, denn laut MacRumors deutet sich bereits iOS 26.4.1 an. Die Quelle ist bei solchen Leaks durchaus zuverlässig.

Details zum Update gibt es keine, aber da Apple bereits iOS 26.5 testet, ist hier eher nicht mit neuen Funktionen zu rechnen, mit iOS 26.4.1 wird man sicher nur die ein oder andere Sicherheitslücke schließen und Fehler von iOS 26.4 beseitigen.

Ein Datum für iOS 26.4.1 gibt es bisher nicht und Apple testet solche Updates in der Regel auch nicht im Vorfeld, sie erscheinen einfach. Es kann also jederzeit losgehen und wir werden euch hier informieren, sobald das Update für euer iPhone da ist.

Apple iOS 26.4: Diesen Tipp solltet ihr nach dem Update kennen

Apple versteckte vor einer Weile die App-Updates bei iOS im App Store und der Bereich im Reiter unten wurde durch…

6. April 2026 | Jetzt lesen →

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