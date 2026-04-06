Apple iOS 26.4: Diesen Tipp solltet ihr nach dem Update kennen

Apple versteckte vor einer Weile die App-Updates bei iOS im App Store und der Bereich im Reiter unten wurde durch „Arcade“ ersetzt. So will Apple sein Abo für Gaming pushen, was für alle iOS-Nutzer ärgerlich ist, die das nicht interessiert.

Die Updates für eure iOS-Apps wurden in euren Apple Account gepackt, also den Bereich, den man rechts oben über das Profilbild erreicht. Ein kurzes Scrollen nach unten reichte, und man war da, hier konnte man auch, über die übliche Pull-nach-unten-Geste den ganzen Bereich aktualisieren und neue Updates für Apps sehen.

Mit iOS 26.4 hat Apple die Updates noch etwas weiter versteckt, sie sind noch in diesem Bereich, also im Apple Account, aber sie haben einen eigenen Menüpunkt zwischen der Einkaufsstatistik und den Benachrichtigungen erhalten. Es ist also ein zusätzlicher Schritt nötig, der Sinn dahinter erschließt sich mit allerdings nicht.

iOS 26.4: Tipp für schnellere Updates

Es gibt aber einen Weg, wie man die Updates direkt über das App-Icon des App Stores erreicht, dazu müsst ihr nur etwas länger auf das Icon klicken und seht dann im Drop-Down-Menü die „Updates“. Das kann man bequem in einem Wisch machen, sobald das Menü erscheint, wischt man einfach zum gewünschten Bereich.

Ja, es ist nur ein zusätzlicher Schritt, aber für mich ist das dennoch nervig, da man ja auch mal so im App Store ist. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn Apple den Updates wieder einen Reiter unten spendieren würde, denn ich nutze diese mehr als andere Dinge im App Store, ich checke meine App-Updates sehr häufig.

Einmal, weil ich neue Produkte teste und dafür oft eine ganz neue Version einer App benötige, aber auch, weil die automatischen Apps bei iOS und Android ein Witz sind und nicht funktionieren. Ich habe mir jedenfalls das längere Klicken auf das Icon angewöhnt und gemerkt, dass viele diesen simplen Tipp noch nicht kennen.