Apple: So sieht das iPhone-Lineup für 2027 aus

2026 wird ein Übergangsjahr für Apple, bevor wir dann ab 2027 das neue Lineup sehen, welches anders aufgebaut ist. Den ersten Teil, die günstigeren iPhones, wird es im Frühjahr geben, und im Herbst folgen dann die Highend-Modelle von Apple.

So sorgt Apple dafür, dass sich nicht mehr alles (das e-Modell kam bisher schon im Frühjahr) auf den Herbst fokussiert und schafft neue Möglichkeiten, um das Lineup in Zukunft weiter auszubauen. Laut Digital Chat Station ist das der Plan für 2027:

Anfang 2027

Apple iPhone 18e: Neues Basismodell, weiterhin mit 6,1 Zoll und 60 Hz, unklar ist, ob es bei der Notch bleibt oder die Dynamic Island kommt.

Neues Basismodell, weiterhin mit 6,1 Zoll und 60 Hz, unklar ist, ob es bei der Notch bleibt oder die Dynamic Island kommt. Apple iPhone 18: Nachfolger des erfolgreichen iPhone 17, weiterhin mit 6,3 Zoll und 120 Hz, beim Display dürfte sich nächstes Jahr nichts tun.

Nachfolger des erfolgreichen iPhone 17, weiterhin mit 6,3 Zoll und 120 Hz, beim Display dürfte sich nächstes Jahr nichts tun. Apple iPhone Air 2: Vermutlich gibt es das gleiche Design mit einem 6,55 Zoll großen Display mit 120 Hz, der Fokus liegt auf anderen Dingen.

Ende 2027

Apple iPhone 20 Pro: Die Quelle nennt es iPhone 19 Pro, ich vermute aber, dass es, wie 2017, kein iPhone mit einer 9 im Namen geben wird.

Die Quelle nennt es iPhone 19 Pro, ich vermute aber, dass es, wie 2017, kein iPhone mit einer 9 im Namen geben wird. Apple iPhone Ultra 2: Apple plant, wie beim Air, direkt eine zweite Generation des Foldables, ganz egal, ob das erste Modell erfolgreich sein wird.

Es gab mal das Gerücht, dass 2028 ein iPhone Flip folgen könnte, das wurde aber wohl eingestellt, so könnte also das Lineup in Zukunft aussehen. Mal schauen, ob es dann im Frühjahr ein ähnlich großes Event wie im September bei Apple gibt.

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