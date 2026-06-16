Apple plant iOS 26.5.2: Wichtiges Update kommt

Apple testet mit iOS 27 nicht nur das große Update für den Herbst als Beta, man plant im Sommer auch noch iOS 26.6. Doch das kann man nicht abwarten, denn nach iOS 26.5.1 deutet sich laut MacRumors jetzt auch noch iOS 26.5.2 an.

Die Details zum Update sind nicht bekannt, aber es scheint wichtig, wenn Apple nicht auf iOS 26.6 warten kann, da wird man doch noch den ein oder anderen Fehler oder sogar eine Sicherheitslücke gefunden haben, die man beseitigen muss.

Wir wissen nicht, wann iOS 26.5.2 kommt, es könnte schon heute oder im Laufe der Woche anstehen, spätestens nächste Woche ist damit zu rechnen. Sobald das Update da ist, informieren wir euch und dann gibt es natürlich auch die Details.

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