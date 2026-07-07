Apple iOS 27: Update steht einem wichtigen Schritt

Apple veröffentlichte nach der WWDC, wie das jedes Jahr üblich ist, die Beta für die neue iOS-Version. In diesem Jahr erwartet uns iOS 27. Es gab allerdings nur die erste Developer Beta, auch wenn man sich als normaler Nutzer mittlerweile dafür in den Einstellungen anmelden und diese ohne Entwickler-Account nutzen kann.

Apple iOS 27 kurz vor der Public Beta

Eine Developer Beta heißt jedoch bewusst so, denn sie enthält gerne Fehler, die Apple noch ausmerzen muss. Am gestrigen Abend erschien die dritte Developer Beta, die dann in der Regel auch die Grundlage für die erste Public Beta ist. Wir gehen also davon aus, dass zeitnah die Public Beta von Apple iOS 27 erscheint.

Wir befinden uns einen Monat später also langsam an einem Punkt, an dem die neuen Updates halbwegs stabil laufen. Aber, und das sei auch erwähnt, nicht immer perfekt. Meist erreicht Apple einen stabilen Zustand erst mit der zweiten oder der dritten Public Beta, mit denen ich in beiden Fällen ebenfalls noch im Juli rechne.

Ich persönlich habe auf einem zweiten iPhone die Developer Beta von iOS 27, auf meinem Hauptgerät würde ich iOS 27 aber noch nicht nutzen, auch wenn sich das Update bisher gut macht. Ohne Siri AI ist der Reiz in diesem Jahr allerdings auch nicht groß, denn ohne die neue KI bietet dieses iOS-Update nicht viel Neues.

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