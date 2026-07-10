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Disney+ könnte ein kostenloses Abo bekommen

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Disney versucht immer wieder neue Nutzer mit einem kostenlosen Angebot zu gewinnen, aber bisher nur über Deals mit Partnern. Laut Business Insider will man neue Wege gehen und überlegt, ob man ein komplett kostenloses Abo einführt.

Das Abo bei Disney+ ist ganz schön teuer geworden und für einige ist auch die Option mit Werbung unattraktiv. Die kostenlose Version von Disney+ soll dann aber nicht alle Funktionen und vor allem nicht alle Inhalte des normalen Abos haben.

Die Idee ist natürlich nicht, dass man die Inhalte von Disney verschenkt, sondern neue Nutzer mit gewissen Inhalten oder Teilen von Staffeln einer Serie anlockt und dann zahlende Kunden gewinnt – ähnlich wie es Spotify mit der Free-Stufe macht.

Man merkt aber, dass die Zeiten des grenzenlosen Wachstums und der günstigen Abos bei Streamingdiensten vorbei sind und die Anbieter nach Lösungen für eine lukrative Zukunft suchen. Ein kostenloses Abo wäre keine so schlechte Idee.

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