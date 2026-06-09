Apple iOS 27 und mehr: Hier sind die offiziellen Preview-Seiten

Apple präsentierte gestern viele neue Updates für den Herbst, darunter iOS 27, iPadOS 27, watchOS 27 und mehr. Der Fokus lag etwas mehr auf der neuen Siri AI, weil sich bei der Software wenig tut, aber es kommen ein paar Neuerungen dazu.

Und wie jedes Jahr hat Apple diese Neuerungen wirklich schön auf einer eigenen Webseite aufbereitet, wenn auch bisher nur in Englisch. Die deutschen Preview-Seiten folgen meist später, aber für eine Übersicht reicht das vollkommen aus:

Es gibt auch eine Seite mit einer Übersicht der Highlights für 2026, da findet man noch die AirPods, die einen eigenen Equalizer bekommen (endlich!), aber tvOS 27 fehlt in diesem Jahr. Und auch bei den HomePods gibt es noch keine Übersicht.

Ein Datum hat Apple nicht genannt, aber gestern gab es direkt die erste Beta für Entwickler, die Public Beta dürfte im Juli mit der zweiten oder dritten Beta folgen und die finalen Updates kommen dann sicher, jedenfalls die meisten, im September.

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