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Apple „vergisst“ den Apple TV und tvOS 27

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Apple präsentierte im Rahmen der WWDC 2026 diese Woche die neuen Updates für den Herbst, legte den Fokus in diesem Jahr aber voll und ganz auf die neue Siri AI (es fühlte sich daher ein bisschen wie die WWDC 2024 2.0 als Keynote an).

Apple ignorierte tvOS 27 komplett

Neue Funktionen und Details kamen in diesem Jahr zu kurz, die Entwickler hatten wohl zu viel mit der neuen Siri und anderen Optimierungen zu tun. Was auch zu kurz kam, war der Apple TV, denn tvOS 27 wurde auf der Keynote nicht genannt.

Gibt es in diesem Jahr also kein Update für den Apple TV? Doch, denn in einer neuen Pressemitteilung für „neue Funktionen zur Barrierefreiheit“ wird tvOS 27 erwähnt. Aber eben nur erwähnt, die Details zu tvOS 27 fehlen doch ebenfalls.

Neues tvOS nur für neuen Apple TV

Das wirft die Frage auf, ob sich bei tvOS 27 womöglich nicht viel tun wird, wie bei iOS 27 und Co. auch, und wir eigentlich nur die Siri AI bekommen. Die dann für keinen älteren Apple TV verfügbar ist, sondern nur mit dem ganz neuen Apple TV.

Ich gehe jedenfalls davon aus, daher hat Apple auch kein tvOS 27 gezeigt, denn ohne Siri AI wäre da nichts zu zeigen gewesen. Warten wir also mal den neuen Apple TV ab, er dürfte im Herbst kommen, womöglich ja sogar direkt im September.

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Apple ist dafür bekannt, dass man einen guten Support bei Updates bietet, nicht immer bei der Qualität, weil viele Funktionen…

9. Juni 2026 | Jetzt lesen →

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