Apple iPhone 16e im Test: Das ehrliche Review

Am Freitag kam das Apple iPhone 16e bei mir an und weil wir hier zu kritisch sind und ignoriert werden, habe ich es mir einfach mal selbst bestellt. Die SE-Reihe legte einen guten Start hin und ich wollte wissen, wie denn der aktuelle Stand ist. Auch wenn das SE nicht mehr SE heißt, sondern 16e, aber das steigert die Erwartungen.

In den ersten Tagen sind mir dabei einige Dinge aufgefallen, sehr positive Punkte, die mich teilweise etwas überrascht haben, wie erwartet negative Dinge, aber auch ein paar Punkte, die ich jetzt im Alltag dann doch eher neutral einstufen würde und vorher negativ oder positiv gesehen habe. Und es gibt auch ein passendes Video.

Apple iPhone 16e: Test als Video

Apple iPhone 16e: Die Spezifikationen

Hersteller: Apple

Apple Modellbezeichnung: iPhone 16e

iPhone 16e Preis: ab 699 Euro

ab 699 Euro Verfügbar: seit 28. Februar

seit 28. Februar Größe: 146,7 x 71.5 x 7,8 mm

146,7 x 71.5 x 7,8 mm Gewicht inklusive Akku: 167 g

167 g Betriebssystem: iOS 18

iOS 18 Akku: 3.961 mAh

3.961 mAh Display: 6,1″ (OLED, 60 Hz)

6,1″ (OLED, 60 Hz) Kamera: Triple-Kamera (50, 50, 8 MP)

Triple-Kamera (50, 50, 8 MP) Speicher: 128, 256 oder 512 GB

128, 256 oder 512 GB CPU: Apple A18

Apple A18 RAM: 8 GB

Das sind nicht alle Spezifikationen des iPhone 16e. Auf dieser Webseite von Apple bekommt ihr weitere Informationen und alle technischen Details zum Gerät.

Apple iPhone 16e: Die positiven Dinge

Das iPhone 16e liegt wirklich gut in der Hand, es ist relativ kompakt, gut verarbeitet und mir gefällt die schlichte und matte Optik wirklich gut. Eine Kamera ist zu wenig, aber es sieht deutlich besser als die heutigen Kamerabuckel aus. Das Design ist für mich eine positive Überraschung, vor allem ohne Case gefällt mir das 16e wirklich gut.

Ein Apple A18 ist ein Apple A18, auch wenn es einen GPU-Kern weniger hat, es ist einer der besten Chips auf dem Markt derzeit. Das ist eine Stärke des iPhone 16e, denn die Konkurrenz verbaut in dieser Preisklasse natürlich keine Highend-Chips. Und der Unterschied zum normalen A18 oder A18 Pro ist nicht groß, als normaler Nutzer wird man, behaupte ich jetzt einfach, keinen Unterschied merken.

Die dritte Stärke ist die Akkulaufzeit, die für die meisten Nutzer sicher die größte Stärke sein wird, denn das iPhone 16e liegt auf dem Level des iPhone 16 Pro und das ist für diese Größe fantastisch. Apple gibt beim Pro-Modell noch eine Stunde mehr bei der Videowiedergabe an, aber eben vier Stunden weniger beim normalen 16, das ist ein richtig großer Sprung. Im Vergleich zum iPhone SE 3 sind es übrigens 11 Stunden (!) mehr. Man kommt mit dem 16e richtig gut über den Tag.

Ich mag die Actiontaste, auch wenn sie für mich keine Pflicht ist, aber sie ist ein größerer Mehrwert, als der Mute-Switch, den ich seit über 10 Jahren nicht mehr genutzt habe. Hätte ich nicht zwingend im 16e gerechnet, finde ich gut.

Apple iPhone 16e: Die neutralen Dinge

Das Display würde ich mal als neutralen Punkt einstufen, denn es ist ein solides OLED-Display, welches eine passable Helligkeit hat. Doch in dieser Klasse sind 120 Hz normal (das 16e hat nur 60 Hz) und es gibt auch bessere und hellere Panels. Eigentlich hätte es mindestens das Panel des normalen 16er verdient und eine Dynamic Island wäre für diese Preisklasse auch schön gewesen.

Es gibt die Apple Intelligence, aber die ist im aktuellen Zustand in meinen Augen eher ein nettes Beiwerk. Die ganzen KI-Extras sind okay und langfristig wird es sicher auch essenzielle KI-Funktionen geben, aber das iPhone 15 hat gezeigt, dass man sich darauf nicht verlassen sollte. Wir wissen nicht, ob die 8 GB RAM reichen, um alle kommenden Funktionen zu bieten, denn ab Herbst kommen die ersten iPhones mit 12 GB RAM. Und das bessere Siri steht sowieso erst 2027 an. Legt euch also einfach ChatGPT auf die Actiontaste.

Die Kamera ordne ich hier ein, denn positiv und negativ gleichen sich für mich so sehr aus, dass es eher ein neutraler Punkt ist. Die Hauptkamera selbst ist gut, auch wenn Dinge wie die optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung fehlen, die Fotos und Videos sind Flaggschiff-Level. Und auch der digitale Zoom ist brauchbar. Doch da hört es auf, denn es gibt keinen Ultraweitwinkel-Fotos, es gibt keine Tele-Kamera und es gibt keine Makro-Aufnahmen. Und nein, es ist nicht normal, dass ab 700 Euro nur eine Kamera verbaut ist, dieses Narrativ will Apple erzählen, die Konkurrenz verbaut hier drei Kameras, teilweise sogar schon mit Periskop-Zoom. Eine zweite Kamera für Ultraweitwinkel-Fotos, die ich sehr oft nutze, hätte es ruhig geben dürfen. Damit wären dann auch die räumlichen Fotos möglich.

Die Actiontaste ist zwar vorhanden, die Kamerataste fehlt allerdings. Nach einem halben Jahr mit dem iPhone 16 Pro muss ich aber ehrlich sagen, dass sie nicht so optimal umgesetzt ist und ich sie selten nutze. Es wäre schön, klar, haben ist besser als brauchen, aber ohne passt auch.

Apple iPhone 16e: Die negativen Dinge

Apple hat dem iPhone 16e kein MagSafe spendiert und als jemand, der kein Case nutzt, wäre das für mich ein großer Nachteil, denn ich nutze MagSafe mehrmals am Tag und vor allem auf dem Nachttisch. Damit gibt es dann auch kein Qi2 und somit auch nur 7,5 statt 15 Watt beim kabellosen Laden.

Der UWB-Chip fehlt ebenfalls, also Ultrabreitband, was wichtig für AirTags und digitale Autoschlüssel ist. Nutze ich regelmäßig, setzt sich so langsam vor allem beim digitalen Schlüssel durch, ist nicht teuer, schade.

Das gilt auch für Thread Netz­werk-Techno­lo­gie, die ebenfalls fehlt. Auch kein gewaltiger Kritikpunkt, aber vor allem kein teurer Kostenpunkt.

Wie auch beim WLAN-Standard, denn es gibt kein Wi-Fi 7, was in dieser Preisklasse nicht ungewöhnlich ist, aber es gibt auch kein Wi-Fi 6E, sondern nur Wi-Fi 6.

Das Ceramic Shield, also das stabilere Glas, gibt es zwar auf der Frontseite, wenn auch nicht in der aktuellen Generation, aber nicht auf der Rückseite. Als jemand, der wie oben geschrieben eher ohne Case auskommt, sehe ich das doch kritisch.

Was ich nicht ganz so dramatisch sehe, aber häufig gehört habe, ist die Auswahl an Farben. Ich nutze zwar entweder mattschwarze Geräte, vielleicht auch mal mattweiße Modelle, und das gibt es beides beim iPhone 16e, aber es gibt eben keine Farben. Das wundert mich, denn Apple wird sicher mal eine Farbe nachreichen, aber ich gehe nicht davon aus, dass man 3-4 Farben nachreicht.

Apple iPhone 16e: Mein persönliches Fazit

Es wäre leicht zu sagen, dass das iPhone 16e ein „solides“ iPhone ist und man am Ende einfach nur ein bisschen warten muss. Aber was ist ein fairer Preis? 600? Das muss jeder selbst wissen, aber mit Blick auf die Ausstattung würde ich eher von 500 bis 550 Euro ausgehen, dann ist das iPhone 16e sicher ein passabler Deal.

Doch es wundert mich, wie häufig und an welchen Stellen der Rotstift angesetzt wurde. Das iPhone 16e wirkt wie ein iPhone, welches kein Produktteam entwickelt hat, es wirkt wie reines Produkt der Finanzabteilung. Bloß nicht zu viele (normale) Extras in das Gerät packen, man könnte hier und da noch einen Euro herausholen.

Grundsätzlich ist es kein schlechtes Smartphone, aber es zeigt, wie gut und wichtig Konkurrenz ist, denn bei Android bekommt man für unter 500 Euro bessere Pakete. Das iPhone 16e ist für ein iPhone preiswert, aber mit dem iPhone 15 oder iPhone 16 gibt es da eben auch bessere Alternativen, die weniger bzw. kaum mehr kosten.

Ja, das iPhone 15 hat keine Apple Intelligence (jetzt wissen wir auch, warum) und das iPhone 16 kostet etwas mehr, aber man bekommt deutlich mehr und wer so viel Geld ausgibt, bei dem sollte es doch nicht an 100 Euro scheitern? Wenn es wirklich darauf ankommt, dann gibt es deutlich sinnvollere Smartphones auf dem Markt.

Die SE-Reihe wurde mit der zweiten und dritten Generation immer schlechter und ich hatte die Hoffnung, dass sie mit diesem iPhone ihr Comeback feiert. In vielen Dingen tut sie das auch, aber aus dem iPhone SE 4 wurde das iPhone 16e und das ist preislich eben echt kein guter Deal. Noch nicht, vielleicht in ein paar Monaten.

PS: Zum Apple C1 kann ich nicht viel sagen, ich war zufrieden, die Meinungen von anderen Medien sind auch ganz gut. Es kann nicht mit Qualcomm mithalten, aber es reicht aus. Ich habe mich an wenigen Orten aufgehalten und nur ein Netz (O2) genutzt, das wird euch daher als Fazit zum Modem vermutlich nicht viel bringen.

