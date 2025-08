Apple iPhone 17 Air: Erste „Kopie“ aus China steht bereit

Seit Monaten kocht die Gerüchteküche zum Apple iPhone 17 Air, dem neuen Modell im Lineup, welches die Plus-Version ablösen soll. Es könnte, mit dem neuen Samsung Galaxy S25 Edge, einen Trend der dünnen Smartphones einleiten.

Doch abgesehen von Samsung und Apple hält sich die Konkurrenz bisher zurück, ist aber vorbereitet. Nubia, eine Marke aus China, plant laut Evan Blass das Nubia Air. Und dessen Optik erinnert direkt an die Leaks zum Apple iPhone 17 Air.

Da es vorher, zeitgleich oder kurz danach kommt, ist es schwer von einer Kopie zu sprechen, immerhin werden Smartphones viele Monate vorher geplant. Doch es würde mich nicht wundern, wenn sich Nubia etwas bei Apple „orientiert“ hat.

Ich bin mal gespannt, was die „großen Marken“ in den kommenden Monaten so geplant haben, sprich Huawei, Honor oder Xiaomi. Einige haben sicher auch schon ein „Air“ in der Schublade und sind bereit, falls diese Kategorie erfolgreich ist.

