Sony Xperia: Flaggschiff-Probleme und das „Ende in Europa“

Sony schickte vor ein paar Wochen ein neues Flaggschiff ins Rennen, das Xperia 1 VII. Doch hier blickte man kurz nach Marktstart auf ein großes Problem, was sogar dazu führte, dass Sony Mobile den Verkauf kurzerhand komplett einstellte.

Doch „diese Untersuchung ist nun abgeschlossen“ und „ab dem 21. Juli bieten wir (Sony) ein Austauschprogramm für betroffene Kund*innen an und erwarten, den Verkauf dieses Modells bald wieder aufnehmen zu können“. Was war das Problem?

Unsere gründliche Untersuchung hat ergeben, dass bei einer kleinen Anzahl von Xperia 1 VII-Smartphones der Herstellungsprozess zu einem Ausfall der Leiterplatte führen kann, was möglicherweise zu Stromversorgungsproblemen führt. Kund*innen können jedoch beruhigt sein, dass daraus keine Sicherheitsrisiken entstehen. Der Herstellungsprozess wurde umgehend geändert, um sicherzustellen, dass dies nicht erneut geschieht.

Sony entschuldigt sich aufrichtig für etwaige Unannehmlichkeiten und hat sich auch zu den Meldungen rund um das Ende der Xperia-Sparte geäußert, die es hier gefühlt auch jedes Jahr gibt. In diesem Jahr gab es jedoch mal wieder einen Grund.

Man hat sich von einem weiteren Markt in Europa verabschiedet und ist auch nicht mehr bei Netzbetreibern oder einigen größeren Shops zu finden. Doch auch hier gibt es ein Statement von Sony, die sich (noch) nicht aus Europa entfernen wollen.

Sony bleibt dem Xperia-Geschäft in Europa verpflichtet und verkauft weiterhin Xperia-Smartphones an unsere geschätzten Kund*innen über unseren Sony Online-Shop und andere Online-Kanäle in ausgewählten Märkten.