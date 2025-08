Apple iPhone 17: Das Datum steht (angeblich)

Der 9. oder 10. September sind die wahrscheinlichsten Tage für die Ankündigung der kommenden iPhones von Apple, das ist nicht nur logisch, das hat auch schon Mark Gurman von Bloomberg betont. Eine deutsche Quelle will mehr wissen.

Interne Quellen „deutscher Mobilfunkanbieter“ geben an, dass das Event am 9. September stattfinden wird. In genau 35 Tagen geht es also los und wenn sich Apple treu bleibt, dann startet der Vorverkauf der iPhones am 12. September.

Der offizielle Marktstart dürfte dann am 19. September sein und neben dem iPhone 17, dem iPhone 17 Air und iPhone 17 Pro, ist mit der Apple Watch Series 11 und Apple Watch Ultra 3 zu rechnen. Möglich wären auch Apple AirPods Pro 3.

Eine Wildcard ist ein neuer Apple TV, der noch 2025 kommen soll, doch dieser kann auch einfach so (jederzeit) via Pressemitteilung angekündigt werden. In der Regel fokussiert sich Apple eher auf die iPhones, das mit Abstand wichtigste Produkt.

