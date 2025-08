Apple: Siri bekommt „größeres Upgrade, als wir uns vorgestellt haben“

Siri wurde mit dem Start der Apple Intelligence nicht angerührt, jedenfalls bei den Funktionen, denn optisch sieht der Assistent seit iOS 18.4 anders aus. Apple hat die geplanten Neuerungen für Siri bekanntermaßen auf 2026 verschieben müssen.

Apple nutzt zusätzliche Zeit für Siri

Dieses zusätzliche Jahr, welches nicht geplant war, gibt Apple laut Craig Federighi allerdings auch mehr Zeit, um ein „größeres Upgrade zu verteilen, als wir (Apple) uns vorgestellt haben“. Man habe Siri überarbeitet und für den Schritt optimiert.

Bei Apple gäbe es derzeit „kein Projekt, das die Mitarbeiter ernster nehmen“, so der Manager laut Bloomberg vor versammelter Mannschaft. Vor ein paar Tagen wurde auch bekannt, dass Apple nicht nur neue Funktionen für Siri plant, das ist nur ein erster Schritt, der Assistent soll endlich besser werden und mit ChatGPT mithalten.

Eine inoffizielle Ankündigung von Apple

Auf dem internen Event von Apple waren so viele Mitarbeiter anwesend, dass Apple genau wusste, dass die Details danach bei Bloomberg und Co. stehen, man kann es also durchaus als Post-WWDC-Ankündigung einordnen, die nicht ganz offiziell war.

Dort spielte Siri in diesem Jahr nämlich gar keine Rolle.

Doch 2025 muss Apple abhaken, da wird sich wohl nicht mehr viel tun. Vielleicht gibt es noch ein paar exklusive Tricks für die neuen iPhones im September, aber wirklich spannend wird es bei der Apple Intelligence und Siri erst 2026. Ich habe jedenfalls hohe Erwartungen, denn Apple muss in diesem Bereich wirklich liefern.

