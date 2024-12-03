Apple iPhone 17 Pro: Titan oder Aluminium, was denn nun?

Mit dem iPhone 15 Pro führte Apple erstmals Titan als Material ein, welches man auch beim iPhone 16 Pro nutzt. Und nicht nur das, bei Apple bewirbt man Titan sehr prominent auf der Startseite. Daher überraschte uns letzte Woche eine Meldung.

In dieser war von Aluminium als Material für das iPhone 17 Pro die Rede, was aber vielleicht nicht stimmt, so ein Leaker namens „Instant Digital“ auf Weibo. Apple soll auch im kommenden Jahr an Titan als Material festhalten, so die Quelle heute.

Apple iPhone 17 Pro: Titan oder Aluminium?

Titan oder Aluminium, was stimmt denn nun? Schwer zu sagen, denn Instant Digital ist nicht die beste Quelle für Apple-Leaks, dafür ist The Information, die das mit Alu in den Raum geworfen haben, sehr zuverlässig und lag bei Apple sehr oft richtig.

Auf der anderen Seite würde es mich (und viele andere sicher auch) wundern, dass sich Apple schon nach zwei Jahren direkt wieder von Titan trennt. Außerdem wird das Design beim Apple iPhone mittlerweile eigentlich alle drei Jahre überarbeitet.

Warten wir mal weitere Meldungen in den nächsten Wochen ab.